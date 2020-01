La Lana objavila novi spot; kao inspiracija poslužila joj je uspješna Kosovarka Dua Lipa, a našlo se tu i Katy Perry, Billie Eilish, Senidah...

Nakon duge najave, danas je svjetlo dana napokon ugledao spot za najnoviju pjesmu Lane Jurčević, s kojom će pjevačica pokušati i proboj na inozemno tržište. 'So Messed Up' radila je strana ekipa, no slušatelji se ne mogu oteti dojmu kako su joj kao inspiracija poslužili uspješni hitovi najvećih današnjih zvijezda, od Due Lipe do Katy Perry. Lana Jurčević novom izričaju prilagodila je i stajling koji je također mix svega, od onoga slavne Kosovarke, Billie Eilish, ali i Senidah koja žari i pali Balkanom

Ona se više ne predstavlja kao Lana Jurčević, već kao La Lana, a s dobro odabranom ekipom i potpisanim ugovorom s diskografskom kućom Warner Music, pokušat će napraviti proboj na stranom tržištu.

Danas je svjetlo dana napokon ugledao i spot za njezinu prvu pjesmu, s kojom će pokušati ostvariti inozemnu karijeru, onaj za 'So Messed Up', a koji je danima najavljivala na svom Instagram profilu.

Baš kao što smo već pisali nakon što smo vidjeli kratki preview, La Lana i njezin tim očito su inspiraciju pronašli u Dua Lipi, pa dijelovi pjesme 'So Messed Up' pomalo podsjećaju Dua Lipinom hitu 'IDGAF'. Primjetili su to i slušatelji, koji su na njezinom Youtube kanalu iznijeli svoja viđenja.