La Lana ili Dua Lipa: Lana Jurčević pustila djelić novog spota u kojem neodoljivo podsjeća na pop zvijezdu s Kosova

Zalizana kosa, vizual, glas... sve to u novom spotu, čiji je dijelić Lana Jurčević objavila na svom Instagram profilu, neodoljivo nalikuje na jednu od najpoznatijih Kosovarki svijeta, a ovime je naša pjevačica jasno dala do znanja da s potpisanim inozemnim ugovorom puca na sam vrh svjetskih top lista

Pjesma, koja će se očito zvati 'Confessions In Your Car', svoju će premijeru imati na sam dan Brexita, 31. siječnja, a ovo što se može vidjeti iz nekoliko sekundi spota je da Lana očito 'puca' na to da bude svojevrsna konkurencija Dua Lipi, budući da na snimci upravo na nju neodoljivo nalikuje.