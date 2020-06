Kristen Stewart glumit će princezu Dianu, a društvene su se mreže užarile zbog toga

Američka glumica Kristen Stewart javnosti je poznata po svojoj ulozi Belle u vampirskim filmovima Sumrak sage. U godinama iza mladenačkog projekta koji ju je proslavio, utjelovila je mnoge snažne uloge, a izgleda da će joj sada pripasti i ona neprežaljene princeze Diane

'Svi smo odrasli, barem sam ja u svojoj generaciji, čitajući i shvaćajući što je njihova ljubav bajka' rekao je Larraín za Deadline pa dadao: 'Obično dolazi princ i pronađe princezu, pozove je da postane njegova supruga i na kraju ona postane kraljica. To je bajka. Kad netko odluči da nije kraljica i kaže, radije bih otišao i bio ja, to je velika odluka, bajka naopako. Oduvijek sam bio iznenađen time i mislio sam da je to sigurno bilo vrlo teško učiniti. E to je srce ovog filma. Kako i zašto se odlučite na to? To je sjajna univerzalna priča koja može doseći miliune i miliune ljudi, i to je ono što želimo učiniti. Želimo napraviti film koji ide široko, povezujući se sa svjetskom publikom koja je zainteresirana za tako fascinantan život', objasnio je cijenjeni redatelj svoj novi projekt o kojem se već sada naveliko priča.