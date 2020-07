Kralj ljubavi glumačkog para: Bill Hader i Rachel Bilson nisu više zajedno

Samo šest mjeseci nakon što su potvrdili svoju vezu, glumci Rachel Bilson i Bill Hader krenuli su svatko svojim putem

Vezu su javno potvrdili 4. siječnja na dodjeli nagrada Zlatni globus, a tom su prilikom crvenim tepihom prošetali držeći se za ruke.

'Provode puno vremena zajedno i čini se da je veza ozbiljna', rekao je za časopis People izvor koji ih je za Valentinovo vidio u L.A.-u.

Dodao je kako se Bilson ne prestaje smijati u Haderovom društvu, te da je zvijezda serije 'Barry' vrlo drag i susretljiv prema svojoj novoj odabranici.

Glumci su se upoznali još na snimanju filma 'The To Do List' 2013. godine.

Bill Hader (42) ima tri kćeri Hannah (10), Harper (7) i Hayley (5) s bivšom suprugom Maggie Carey, dok Rachel Bilson (38) iz 10-godišnje veze s glumcem Haydenom Christensenom ima petogodišnju kćer Briar Rose.

Glumica koja se proslavila u serijama 'The O.C.' i 'Južnjačko srce', u jednom ranijem intervjuu je izjavila kako svoju kćer nije dosad upoznavala s dečkima s kojima je izlazila dok se ne bi uvjerila kako je to ozbiljna veza.

'Moja kćer je za mene najvažnija na svijetu i bitno mi je da je i toj osobi s kojom sam u vezi također bitna. U protivnom onda ne bismo ni trebali biti u vezi', jasno je rekla glumica.