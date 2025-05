Kraj stoljetnih običaja? Princ William sprema se promijeniti 'pravila igre'

'Mislim da će William pristupiti izazovima krunidbe na način koji ljudi neće očekivati. On nije radikalan, kako se neki nadaju ili boje, već promišljeni reformator', izjavio je Russell u emisiji The Royal Beat – Back in Time na True Royalty TV.

Prema Russellu, Williamov stil vladavine najviše je oblikovala njegova baka, kraljica Elizabeta II, koja ga je, kako kaže, 'u suštini podučavala' i prenijela mu duh modernizacije i reformi.