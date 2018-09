Kraj ljubavi s lijepom Andreom: Ivan Pažanin ponovno slobodan

Ivan Pažanin, jedan od najpoznatijih hrvatskih kuhara i član žirija RTL-ova showa 'Tri, dva, jedan- kuhaj!' prekinuo je dugogodišnju vezu s tajnovitom i zgodnom Andreom Koprčinom

'Nisam neki ljubitelj otkrivanja privatnog života, ali moraš naći kompromis s novinarima, sa svima. To nosi svoju težinu... Mi smo sve to super izbalansirali, sad je sve to odlično', rekao je prije dvije godine Pažanin za tportal i tada otkrio da je upravo Andrea najzaslužnija za njegovu sreću.

Iako rijetko, uspješni chef o sada već bivšoj djevojci uvijek je pričao u superlativima, te priznao da je veliki romantik kada je zaljubljen.