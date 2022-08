Komentatoru HTV-a prijetili zbog rečenice koju nije izrekao

Hajduk je izgubio na Poljudu od Villarreala 2:0 i ispao iz europskih natjecanja za ovu sezonu. Susret se mogao pratiti na HRT-u komentirao je novinar Marko Šapit kojem je na Facebook stranici Prva Hrvatska Liga,koju prati 50-ak tisuća, u usta utrpana rečenica 'Marko Šapit večeras u prijenosu HNK Hajduk Split - Villarreal: 'Dobrodošli na stadion najvećeg hrvatskog kluba'

'Sinoć su jazavci ili bolje rečeno idioti koji vode FB profil Prva Hrvatska Liga objavili post u kojemu su me optužili da sam na početku prijenosa utakmice Hajduk Villarreal izjavio nešto što naravno nisam. Isprva sam se mislio uopće ne baviti tim bijednicima, ali s obzirom da situacija izmiče kontroli moram reagirati. Sporni post ne želim objavljivati, dovoljno se već proširio, samo ponavljam da je apsolutno lažan i neistinit. Ovo što vidite je njihov pokušaj popravka situacije, ha ha sorry stari netko nam je nakratko hakirao profil. Bravo majstori super ste. Ma odlični! To što se mene od sinoć vrijeđa i napada zbog vaše za***ancije, zloće, gluposti ili lošeg smisla za humor to kao nema veze. E pa...ima veze! Svi koji imaju neki savjet kako ovdje utjerati pravdu i natjerati gospodu ili gospodina da plati slobodno nek se jave (Toni na tebe apsolutno računam). Ovima koji su vrijeđali mogu samo čestitati i poželjeti nastavak tih njihovih bijednih života u kojima nemaju pametnijeg posla. Ovima koji su prijetili...njima nemam šta reći, s njima će razgovarati oni čija je to dužnost', napisao je Šapit na svom profilu.

Kao bonus priložio je screenshot sa sporne FB stranice u kojoj su se administratri ispričali zbog navodnog hakerskog napada na stranicu.

U cijelu priču se uključio i Šapitov kolega Viki Ivanović koji pratiteljima obratio na svom Instagram profilu kazvši kako Šapit spornu rečenicu nije rekao.

Na koncu se ponovno oglasila Prva Hrvatska Liga koja je najavila da će napraviti novu FB straicu i na postojećoj prestati objavljivati.