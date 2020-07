[FOTO] Koncert u Veloj Luci oživio sjećanje na legendarnog Olivera Dragojevića

Vela Luka obilježava drugu godišnjicu smrti Olivera Dragojevića tjednom posvećenom njegovoj glazbi i životu. U mnoštvu događaja možda je najistaknutiji koncert na kojem nastupaju njegovi kolege i prijatelji

Nastupili su dugogodišnji Oliverovi kolege i prijatelji poput Petra Graše, Nine Badrić, Petra Dragojevića i Oliverovih Dupina pod vodstvom Ante Gele.

Svatko od njih prisjetio se Olivera na svoj način.

'Osobno bih volio da Vela Luka bude mjesto druženja i prisjećanja na Olivera taj dan u godini, mjesto kad će svi moći biti bolji i jednostavniji ljudi, sjediti na rivi, zažmiriti i uživati u 'Magadaleni' ili 'Galebu', rekao je Ante Gelo.

'Jako sam radosna i počašćena što ću biti tamo. Ipak je to Oliverov dom, tamo je sve njegovo, obitelj, prijatelji, ulice... Tamo su ljudi koji su bili najveći dio njegovog života. Sretna sam što su me Velolučani pozvali da ove godine nastupim uz Petra Dragojevića. Petra Grašu i Antu Gelu. Sigurna sam da ćemo napraviti prekrasnu noć našem Oliveru u spomen, kojega smo svi toliko obožavali', rekla je Nina Badrić.

'Oliver nam svima jako fali, jer je njegov gubitak u svakom smislu nenadoknadiv. Uvijek će nam nedostajati sa svojim šarmom, sa svojom pojavom i sa svojim glasom. Međutim, uz osjećaj tuge, u meni se istovremeno miješaju i osjećaji sreće, ponosa i velike radosti, jer ćemo samo nekoliko stotina metara od njegove kuće moći raditi ono što je on najviše volio, a to je pjevati, sjediti za klavirom i uživati u muzici i uživati u životu. Izuzetno sam sretan što sam dio ekipe koja će ove godine biti na večeri posvećenoj Oliveru. I nadam se ću biti još puno, puno puta', rekao je Petar Grašo.

'Za mene je velika čast biti dio te priče. Meni nije to samo koncert, to je puno uspomena, cijelo djetinjstvo, ljetovanja, zezancije, tuge i sriće... jednostavno me sve veže za ovaj koncert koji će, siguran sam, biti prepun emocija iz pjesme u pjesmu', rekao je Petar Dragojević.

'Niti nakon dvije godine nisam svjestan da Oliver više nije s nama, ali kad dođem u Velu Luku postanem svjestan te tužne i surove stvarnosti. Drago mi je vidit Vesnu, dicu i drage kolege glazbenike i ponovo zasvirat pisme koje smo bezbroj puta svirali sa našim Oliverom. Za mene su to ipak najtužniji dani u godini', rekao je Goran Franić.