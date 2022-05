Neobično i zvučno: Konačno je poznato kakvo su ime Petar Grašo i Hana Huljić izabrali za svoju djevojčicu

Najpoznatiji splitski glazbeni par Petar Grašo i Hana Huljić koji su ove godine izgovorili sudbonosno 'da' u srpnju će postati roditelji

Petar, sudeći po svemu neće moći biti na porodu, jer baš na taj dan ima nastup na Fusion festivalu u Splitu. I ne samo on, već i svekar Tonči, a šogor Ivan je art direktor festivala.

'I jedno i drugo dijete su mi se rodili, ja sam bio na bini. Imam neki blagi osjećaj da bi se to moglo i ovaj puta desiti', rekao je Tonči Huljić u intervjuu za RTL Exkluziv.

Otkako je objavljeno da će Petar i Hana postati roditelji, u igri su razna imena za malenu djevojčicu koja će na svijet doći na ljeto, a sad ga konačno i znamo - Alba, objavio je RTL Exkluziv.

Inače, Petar i Hana vjenčali su se u veljači, a mladenka je blistala u prekrasnoj vintage vjenčanici srcolikog izreza s dugim, damskim rukavicama. Sudbonosno 'da' mladenci su izgovorili u crkvi svetog Dominika u Splitu.

Kako pak piše Dnevnik.hr, u intervjuu za IN Magazin iz 2014. godine, Danijela Martinović, tadašnja djevojka Petra Graše, otkrila koja imena priželjkuje za svoju djecu.

'Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovu pokojnom djedu, a za curicu imamo dva imena, ili Luce, interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenadit. Luce, zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije', rekla je tad Danijela.