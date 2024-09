Kolinda Grabar-Kitarović pozirala s Elonom Muskom

'Sinoć na večeri Global Citizen Awards Atlantic Council, na marginama tjedna visokog nivoa segmenta Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Događaj je okupio svjetske čelnike, diplomate i poslovne ljude kako bi proslavili vrijednosti i kvalitete globalnog vodstva. Srdačne čestitke H.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, H.E. Kyriakos Mitsotakis, H.E. Giorgia Meloni, i Miky Lee na nagradama za izniman doprinos da svijet bude bolji. Svakog vođu predstavile su poznate ličnosti, uključujući predsjednika Williama Ruta, dr. Alberta Bourlu, Elona Muska i Shari Redstone', napisala je na Instagramu istaknuvši koliko je ova nagrada važna pri oblikovanju svjetlije globalne budućnosti.

Na društvenim je mrežama objavila nekoliko fotografija koje su pokazale atmosferu svečanosti, ali i pokazala da se na dodjeli istaknutih nagrada družila i s Elonom Muskom koji je te večeri s divljenjem govorio o Giorgiji Meloni, talijanskoj premijerki koju je nazvao 'autentičnom, poštenom i iskrenom'.

Kolinda Grabar-Kitarović u upečatljivoj haljini

Osim što je pozornost privukla društvom u kojem se našla, i ovaj put bivša predsjednica bila je fantastično odjevena.

Riječ je o dugačkoj košulja-haljini s potpisom kanadsko-britanske dizajnerice Edeline Lee koja je poznata po svojoj ideji da stvara odjeću za dame budućnosti.