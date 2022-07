Kolinda Grabar-Kitarović otvoreno o braku i obitelji: 'Znate ono 'Jakove izdrži' i tako dalje, nije njemu bilo tako loše'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar - Kitarović otvoreno je progovorila je o svom braku sa suprugom Jakovom. Otkrila je male tajne iz njihova četiri zida, ali i tajnu njihovog skladnog odnosa

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar – Kitarović u intervjuu za IN magazin ispričala je kako joj je danas, nakon predsjedničkog mandata, život poprilično mirniji. 'Puno sam opuštenija, relaksiranija, optimističnija koliko je mirniji ne znam, jer puno radim uzela sam puno obveza. Od međunarodne sigurnosti preko prava žena, obrazovanja, cijepljenja,' kaže Kolinda na LEADER SHE konferenciji nedavno održanoj u Zagrebu.

Otkrila kao jako voli kuhati te da joj je to ujedno i hobi. Iako ju hvale kao dobru kuharicu, Kolinda je istaknula kulinarske vještine svog supruga Jakova. Naime, dok je ona bila predsjednica, Jakov je bio kod kuće s djecom.

Iako, kako kaže, i u periodu kada je bila predsjednica, uvijek je nalazila vremena za obitelj. 'Moram reći da su to nekako bile predrasude, ja sam uvijek nalazila vremena za obitelj, nikad nisam propustila nikakve bitne događaje niti školske predstave', kaže za IN Magazin .

'Znate ono 'Jakove izdrži i tako dalje', nije njemu bilo tako loše. On je zapravo do određene mjere i uživao u svemu tome i on je uvijek zapravo na početku braka meni rekao joj ja bih tako volio biti s djecom,' kaže Kolinda

Suprug Jakov, u svemu što radi, najveća joj je podrška, a Kolinda je otkrila i njihovu tajnu skladnog braka. 'Poštovanje, uvažavanje, tolerancija, potpora, neoptuživanje za neke međusobne okolnosti, bez optuživanja',' kaže Kolinda otvoreno i dodaje: 'Pusti čovjeka da živi svojim životom, ono kako se kaže ne pitam, ne pitaj, dakle treba postojati ta razina slobode za svakoga od nas da se ne osjećamo skučeno, zatvoreno.'