Koliko je bogata Kevinova obitelj u hitu 'Sam u kući'? O tome se nagađa godinama

No, ono što je mnogima svih ovih godina bila nepoznanica je bogatstvo obitelji McCallister, osobito nakon što bi dobili mali uvid u njihov veličanstveni dom i način života. Upravo iz toga razloga, novinari New York Timesa zatražili su od ekonomista, ali i ljudi koji su bili uključeni u snimanje filma, želeći dobiti pravi odgovor.

'To je ta, Marv, to je zlatna riznica', govori Harry, prije negoli krene s nagađanjem kakvu se sve 'vrhunska roba' krije u kući, od videorekordera, stereo uređaja, skupocjenog nakita i 'čudnih tržišnih vrijednosnih papira'.

Sudeći po broju McCallisterove djece, koji svatko ima svoju sobu, broj prostorija je poveći, i uz sve to još uvijek ima dovoljno mjesta da primi i goste. Tu kuću si je 1990. moglo priuštiti tek jedan posto stanovnika Chicaga, koji imaju najveće prihode, a situacija se nije puno promijenila do danas.

U filmu zapravo nikada nije objašnjeno čime se točno Kevinovi roditelji bave i odakle im toliko novca. No, na internetu se mogu pronaći razne informacije, pa su tako neki obožavatelji ovog kultnog filma uvjereni kako je Kate McCallister modna dizajnerica, što su zaključili po tome što se po kući nalazi nekoliko lutki koje koriste dizajneri. Te lutke pojavljuju se u jednom od Kevinovih pokušaja da prevari provalnike i da oni pomisle kako on zapravo i nije sam kod kuće.

Todd Strasser, koji je napisao knjigu temeljenu na filmu 'Sam u kući' i njegova dva nastavka, rekao je kako mu je redatelj dao slobodne ruke, pa je on u knjizi učinio Kevinovu mamu modnom dizajnericom, a Kevinovog oca biznismena, no nije razmišljao o tome da detaljno objasni kako su McCallisterovi došli do svog novca. Dodao je kako su oni 'viša srednja klasa', ali ne i 'superbogataši'.

'Ne znam koliko su McCallisterovi zarađivali, ali sigurno su puno pomogli mom bankovnom računu', rekao je Strasser.

U prilog da su imućniji ide i lijepa odjeća, kakva se 90-ih nosila, ali i najam nekoliko kombija kako bi ih odveli do zračne luke. No, s druge strane, kada Kate pokušava podmititi stariji par da se odrekne svojih avio karata, kako bi se mogla vratiti kući, nudi nakit i gotovinu, ali i daje naslutiti kako bi njezin Rolex mogao biti lažan.

Proširile su se iteorije kako bi Peter McCallister mogao biti upleten u organizirani kriminal, zbog čega se, kažu, i našao na meti provalnika, odnosno osvete.