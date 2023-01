Koliko će princ Harry zaraditi od memoara? Srušio rekord u prodaji u Velikoj Britaniji prvog dana izlaska

Knjiga vojvode od Sussexa, 'Spare' puštena je danas u prodaju. Postala je najbrže prodavana publicistička knjiga ikad, bilježeći brojke od 400.000 primjeraka u tvrdim uvezima, e-knjigama i audio formatima prvog dana objavljivanja

Izdavačka kuća 'Penguin Random House' princu Harryu je platila 20 milijuna dolara predujma za 'Spare'. Larry Finlay, direktor izdavačke kuće je rekao je: 'Oduvijek smo znali da će ova knjiga uspjeti, ali nadmašuje čak i naša najveća očekivanja. Jedine knjige koje su se prodale više u prvom danu su one u kojima glumi drugi Harry (Potter)'.

Cijena tvrdog uveza u Velikoj Britaniji je 28 funti (31,74 eura), a može se nabaviti i u obliku audiozapisa za 20 funti (22,67 eura). Navodno je izdavačka kuća 'Penguin Random House' Harryju platila 20 milijuna dolara predujma za memoare. Na 'ET Canadi' su u međuvremenu objavili da je princ zaradio 35 do 40 milijuna dolara. No, nijedna brojka još nije službeno potvrđena.