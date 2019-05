Klasika za nove generacije na Tvrđavi sv. Mihovila!

Jedan od najsvestranijih hrvatskih umjetnika, Matej Meštrović, 14. kolovoza će na Tvrđavi sv. Mihovila u pratnji orkestra Južnočeške filharmonije i dirigenta Mirana Vaupotića, šibenskoj publici prirediti koncert za pamćenje

Na programu intrigantnog naziva Classics for New Generations, naći će se neke od najpoznatijih klasičnih tema u Meštrovićevim autorskim aranžmanima za klavir i orkestar. Publika će između ostalog imati priliku poslušati Dunavsku Rapsodiju te New England Rhapsody, obje sa njegovog najnovijeg albuma 3 Rhapsodies For Piano And Orchestra. Na dosadašnjim nastupima skladbe su dočekane s oduševljenjem publike, stoga nema sumnje da će se isto ponoviti i među stoljetnim zidinama tvrđave.