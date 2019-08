Kevin Spacey recitirao poeziju u rimskom muzeju: 'Što si više ranjen to si veći'

View this post on Instagram

IL RITORNO DI KEVIN SPACEY inizia davanti alla statua di un pugile. Roma, una sera d’estate che piove. Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo, centro metri dalla Stazione Termini. L’appuntamento è segreto: per la performance dell’attore ripudiato da Hollywood e Netflix sono previste solo 15 persone. Ieri ce n’erano milioni di fronte al piccolo schermo di House of Cards. Lo spettacolo si svolge intorno al Pugile in riposo, meraviglioso bronzo datato 300 AC circa, capolavoro che nulla ha da invidiare ai più famosi Bronzi di Riace. La sceneggiatura, anzi, le poesie sono state scritte da Gabriele Tinti, poeta italiano specializzato in queste performance tra arte antica e cinema. “Si calcola che uno spettatore comune resti non più di 15 secondi a contemplare un capolavoro”, racconta Tinti. “Con questi spettacoli cerchiamo di ristabilire un racconto, un contatto profondo con l’arte”. Spacey ha accettato questa sfida raccogliendo l’invito di Giuseppe Mercadante che l’ha incontrato a Baltimora, gli ha spiegato il progetto e infine l’ha convinto a viaggiare fino a Roma. Gli spettatori arrivano e stranamente non sono tanti: la notizia dello show è rimasta segreta. Completo color tabacco, cravatta regimental scura, fermacravatta e mocassini: Spacey fa il suo ingresso al museo con un libro tra le mani e un’espressione tranquilla, un volto lontano anni luce dalla fierezza felina di Frank Underwood. Ecco il video della performance. Per maggiori info andate sul sito di @vanityfairitalia