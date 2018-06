Kensington Lima: Pitkim engleskim osvaja domaću pop scenu

Riječ je o novom glazbenom projektu multiinstrumentaliste i autora Josipa Radića. Iza tog umjetnika su suradnje s brojnim bendovima i glazbenicima, a Kensington Lima je priča kojom će predstaviti svoje pjesme nastale u posljednjih osamnaest godina

Pjesma 'One more' glazbenog projekta Kensington Lima novo je ostvarenje iz ateljea autora i multiinstrumentalista Josipa Radića, a ovog puta riječ je o duetu u kojem mu se pridružila talentirana Lovorka Sršen, navodi se u najavi. 'One more' je odavanje počasti američkoj glazbenoj baštini i velikim country duetima, od Grama Parsonsa i Emmylou Harris do Roberta Planta i Alison Krauss. Svoj doprinos na pedal steel gitari dao je i Vedran Baotić, a pjesmu su zajednički producirali Radić i Mark Mrakovčić.