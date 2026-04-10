IZNENAĐUJUĆI SAVJET

Keanu Reeves mlađim glumcima poručio samo jedno: Njegov brutalan savjet postao je hit

D.A.M.

10.04.2026 u 17:27

Keanu Reeves
Keanu Reeves Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen
Bionic
Reading

Holivudska ikona Keanu Reeves još je jednom pokazao zašto uživa reputaciju jednog od najskromnijih i 'najnormalnijih' glumaca u branši. Tijekom promocije nove crne komedije 'Outcome'” mladim kolegama uputio poruku koja je odjeknula industrijom - jednostavnu, brutalno iskrenu i potpuno u njegovom stilu

'Idi na posao i poštuj ljude s kojima radiš dok ne dokažu da ne zaslužuju tvoje poštovanje. Pokušaj ne biti j*ebeni š*pak. Možda ti neće uvijek uspjeti, ali pokušaj', izjavio je za E! News bez imalo uljepšavanja Keanu Reeves.

vezane vijesti

Njegova izjava savršeno se uklapa u temu novog filma i zapravo je izravno povezana s radnjom. U 'Outcomeu' Reeves glumi holivudsku zvijezdu koju netko ucjenjuje, pa kreće na svojevrsnu turneju isprika, pokušava se pomiriti s ljudima koje je nekad povrijedio ne bi li otkrio tko stoji iza ucjene. Da je njegov lik barem bio malo pristojniji prema drugima, vjerojatno se u takvoj situaciji ne bi ni našao.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

Svi ga hvale

Kad je Keanu u pitanju, dojam je da on tu poruku ne samo da lijepo formulira, nego je i živi. Gotovo svi u Hollywoodu koji su s njim radili opisuju ga kao izuzetno pristojnog, skromnog i susretljivog, baš onakvog kakvim djeluje i u svojim filmovima.

>> Ruku pod ruku i bez suvišnih riječi: Keanu i njegova Alexandra opet zajedno u javnosti <<

Takav pristup mu se očito isplatio. Tijekom karijere nosio je nekoliko velikih franšiza, od 'Matrixa' do 'Johna Wicka', iako su ga na početku mnogi doživljavali kao pomalo 'jednoličnog' glumca nakon 'Billa i Teda'. Danas je jasno da bez talenta, upornosti i činjenice da je ugodan suradnik ne bi godinama ostao na samom vrhu industrije.

Keanu Reeves i Alexandra Grant
  • Keanu Reeves
  • Keanu Reeves i Alexandra Grant
  • Keanu Reeves i Alexandra Grant
  • Keanu Reeves
Keanu Reeves i Alexandra Grant Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TKO BI REKAO?

TKO BI REKAO?

Zaboravite na poslušnu suprugu: Potez Melanije Trump šokirao i Bijelu kuću
PRIZNAO SVE

PRIZNAO SVE

Kurt Russell napokon otkrio zašto su mu scene s Michelle Pfeiffer tako teško pale
SVE ZBOG GOVORA

SVE ZBOG GOVORA

Pokušala se izvući, a napravila si je pakao: Melania Trump upala u neviđenu političku zamku

najpopularnije

Još vijesti