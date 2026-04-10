Keanu Reeves mlađim glumcima poručio samo jedno: Njegov brutalan savjet postao je hit

'Idi na posao i poštuj ljude s kojima radiš dok ne dokažu da ne zaslužuju tvoje poštovanje. Pokušaj ne biti j*ebeni š*pak. Možda ti neće uvijek uspjeti, ali pokušaj', izjavio je za E! News bez imalo uljepšavanja Keanu Reeves .

Njegova izjava savršeno se uklapa u temu novog filma i zapravo je izravno povezana s radnjom. U 'Outcomeu' Reeves glumi holivudsku zvijezdu koju netko ucjenjuje , pa kreće na svojevrsnu turneju isprika, pokušava se pomiriti s ljudima koje je nekad povrijedio ne bi li otkrio tko stoji iza ucjene. Da je njegov lik barem bio malo pristojniji prema drugima, vjerojatno se u takvoj situaciji ne bi ni našao.

Svi ga hvale

Kad je Keanu u pitanju, dojam je da on tu poruku ne samo da lijepo formulira, nego je i živi. Gotovo svi u Hollywoodu koji su s njim radili opisuju ga kao izuzetno pristojnog, skromnog i susretljivog, baš onakvog kakvim djeluje i u svojim filmovima.

>> Ruku pod ruku i bez suvišnih riječi: Keanu i njegova Alexandra opet zajedno u javnosti <<

Takav pristup mu se očito isplatio. Tijekom karijere nosio je nekoliko velikih franšiza, od 'Matrixa' do 'Johna Wicka', iako su ga na početku mnogi doživljavali kao pomalo 'jednoličnog' glumca nakon 'Billa i Teda'. Danas je jasno da bez talenta, upornosti i činjenice da je ugodan suradnik ne bi godinama ostao na samom vrhu industrije.