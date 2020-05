Dok traje medijska drama o odnosima nekadašnje vojvotkinje Meghan Markle i dugogodišnje kraljevske uzdanice Kate Middleton, odlučili smo se prisjetiti kako je zapravo izgledao odnos supruga dvojice poznatih prinčeva od samih početaka pa do danas

Iz svega što se u posljednje dvije i pol godine prezentira javnosti neosporno je to da je odnos Amerikanke Meghan Markle i Britanke Kate Middleton na klimavim temeljima od samih početaka. Njihov naizgled idiličan i prijateljski odnos, kakav su u nekoliko zajedničkih angažmana pokušale prikazati, zapravo je daleko od prave istine, tvrde oni koji ovu priču prate već dulje vrijeme.

U studenom 2018., i to svega nekoliko dana prije nego su vojvode od Sussexa trebale proslaviti prvu godišnjicu zaruka, Meghan, koja se tek uhodavala u cijeli protokol, novu sredinu, ljude i dom, brzo je poželjela život na visokoj nozi. Tako je princu Harryju počela negodovati oko mjesta stanovanja, kućice unutar posjeda Kensingtonske palače.

'Postoje tenzije između kraljevske braće, a to pokazuje odluka da Meghan i Harry ne žele živjeti u blizini Williama i Kate, već idu svojim putem daleko od svih', pisali su u to vrijeme mediji. Brzo nakon toga u medijima su se pojavila šuškanja kako je za razdor slavne četvorke zapravo kriv odnos dviju vojvotkinja, na što je odlučila reagirati i palača inzistirajući na tome da nema nikakvih sukoba i da je odnos kraljevske braće sjajan, kao i onaj šogorica.

'Kate se požalila da ju je Meghan iskoristila samo kako bi se popela na društvenoj ljestvici plemstva i postala vođa, a to ju je iznimno razočaralo', pisao je Us Weekly.

No stvari su uskoro opet pošle po krivu. Meghan je navodno oštro reagirala na dio osoblja Kate Middleton, što je iznimno razljutilo dio obitelji.

'Kate je činila sve što je mogla da izgladi odnos prinčeva, kao i da malo olakša Meghan stres zbog onoga kroz što je očito prolazila, pogotovo nakon rođenja sina Archieja. Kate iznimno poštuje kraljicu Elizabetu i nije htjela da je cijela situacija razočara. Kontaktirala je s Meghan nekoliko puta porukama i pozivima', otkrili su u to vrijeme upućeni izvori.

No čini se da ništa nije pomoglo pa su vrlo neobzirno princ Harry i njegova supruga Meghan, nakon odluke da će provesti Božić na drugom kontinentu, obznanili javnosti da zauvijek napuštaju kraljevstvo. To je šokiralo cijeli svijet, a pogotovo obitelj. Posebice je to teško prihvatio princ Charles jer je na svim poljima pomagao svom mlađem sinu i snahi.

Ono što je povrh svega razljutilo princa Williama odluka je da to obznane javnosti samo dan prije rođendana njegove supruge Kate Middleton.

Odluku da se odreknu svojih titula Kate i William nisu baš dobro prihvatili. Vidjelo se to na njihovu posljednjem javnom zajedničkom susretu, u službi Dana Commonwealtha.