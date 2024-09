Kako je Selena Gomez postala milijarderka: 'Nikad nisam željela da se sve svede samo na suludu zaradu'

I službeno je - nakon dva desetljeća na sceni Selena Gomez postala je milijarderka. Prema pisanju Bloomberga Billionaire Indexa, koji je sve dobro proučio i izračunao, 32-godišnja glumica, pjevačica, investitorica i poduzetnica sada je jedna od najmlađih milijarderki u zemlji i to u kategoriji onih koji su zaradili novac svojim trudom, a ne nasljedstvom. Na njezinom računu nalazi se 1,3 milijarde dolara, no put do te zarade bio je itekako trnovit i težak

‘Mogu vam sada nabrojiti barem sedam situacija kada bismo ostali na autocesti jer nismo imali novca da natočimo gorivo’, rekla je još 2012. za magazin Elle Selena Gomez, prisjećajući se odrastanja u siromaštvu s majkom Mandy Teefey, koja ju je rodila dok je bila tinejdžerka. Kako je svojedobno rekla, majka se zbog nje odrekla svega i radila po tri posla odjednom da bi joj mogla osigurati dostojan život.

‘Sjećam se da su mi uvijek govorili da ima ljudi koji imaju manje od nas. A mi uistinu nismo imali puno. No to se nekako nije osjetilo jer je mama uvijek radila 100 stvari da bi me usrećila.’ Priča o tome kako je te 1992. Mandy sa samo 16 godina rodila Selenu u pomalo lošem okruženju, živeći u gradiću Grand Prairie nedaleko od Dallasa u Teksasu, dobro je poznata svima koji su čitali biografiju sada i službeno milijarderke. Majka joj se nakon pet godina razvela od tadašnjeg supruga, Seleninog oca Ricarda Joela Gomeza, i nastavila odgajati je kao samohrana majka, cijelo to vrijeme pokušavajući uspjeti i kao glumica.

Snove je ostvarila kroz Selenu Iako nije uspjela u glumačkom svijetu, snove je uspjela ostvariti kroz svoju najstariju kćer. Ljubav Selene Gomez prema glumi rodila se dok je čekala da mama završi sa svojim probama u kazalištu, a o fascinaciji kćeri upravo daskama koje život znače Teefey je govorila 2017. za New York Times: ‘Bila je na jednoj od mojih proba i cijelo je vrijeme sjedila i gledala, ni pomaknula se nije. Kada smo krenule kući, bila je jako tiha i onda je počela: ‘Znaš, mama, možda bi bilo bolje i zabavnije da si to napravila ovako.’ Tada sam shvatila da će postati glumica.’ Sa samo 10 godina Selena je imala glumački debi s Demi Lovato u ‘Barney & Friends’, a slavu je stekla pet godina kasnije glavnom ulogom u Disneyjevoj seriji ‘Wizards of Waverly Place’, za koju je zaradila oko tri milijuna dolara.

Paralelno s tim razvila se njezina ljubav prema glazbi, pa je postala pjevačica u bendu Selena Gomez & the Scene, a ponesena uspjehom 2013. odlučila se na solo karijeru. Tada je izašao i njezin prvi album ‘Stard Dance’ te ju je odmah lansirao na broj 1 glazbenih top lista. Impresivan rezime Danas ima i više nego impresivan rezime - tri studijska albuma, čak devet pop hitova u Top 10, 44 singla, od kojih je polovica platinasta ili zlatna, te dvije nominacije za Grammy. No ono što je najbolje od svega je to da, iako su gluma i glazba njezine ljubavi, one nisu zaslužne za njezino bogatstvo. Prema pisanju Bloomberga, za razliku od Taylor Swift, koja je svoju milijardu zaradila upravo zahvaljujući glazbi i koncertima, Seleni je turneja donijela tek pet posto od ukupne zarade dok joj je od prodaje albuma stiglo tek dva posto. Nevjerojatnu 1,1 milijardu dolara, odnosno čak 84 posto zarade, Selena je dobila zahvaljujući dionicama u svom beauty brendu Rare Beauty, a koji je osmislila prije pet godina. Najbolje od svega je to što ga je lansirala 2020., u jeku pandemije koronavirusa, pa su mnogi njezin potez smatrali ne lošim, već katastrofalnim, no ubrzo se pokazalo da nije mogla bolje odigrati. Rare Beauty je našao svoj prostor u moru drugih celebrity brendova na tržištu, poput Rihanninog Fenty Beautyja ili SKKN-a Kim Kardashian.

Rumenilo joj donijelo 70 milijuna dolara Kako je i sama rekla, ne samo da je stvorila proizvode pristupačne svakom džepu, već je i dobro birala što će lansirati na tržište jer nije željela staviti svoje ime na bilo što. Njezin Rare Beauty pronašao je svoje mjesto pod suncem, iako su mnogi mislili da se oko njega podiže nepotreban hype, no stručnjaci, ali ni ljubitelji dekorativne kozmetike nisu mu mogli pronaći nijednu manu, osobito ne tekućem rumenilu - a ono je postalo pravi hit i proizvod koji svi žele. Kolika je pomama za tim rumenilom, najbolje govore brojke - prošle godine Rare Beauty je zaradio 350 milijuna dolara, od čega je samo 70 milijuna došlo od prodaje tog omiljenog proizvoda svih trendseterica.

Selena Gomez je u potpunosti involvirana u Rare Beauty stavljajući fokus na utjecaj koji ima kao njezin brend, kao i na razvoj proizvoda. U svemu tome ima velik oslonac u svojim menadžerima, odvjetniku i voditelju tvrtke te joj oni najviše pomažu u vođenju posla. ‘Sve me to obuzima. Imam tu čudnu naviku da stalno mislim da ću, ako se usredotočim na brojke, izgubiti ono što je Rare Beauty napravilo onime što je danas. Nikad nisam željela da se sve svede samo na suludu zaradu.’

Najprodavaniji brend u Sephori Danas se kozmetika s njezinim potpisom može naći u 36 zemalja i to najviše zahvaljujući popularnoj parfumeriji Sephora, u kojoj je Rare Beauty najprodavaniji brend, a razlog zbog kojeg se odlučila upravo na taj poslovni pothvat i više je nego jednostavan: 'Ove proizvode nisam napravila zato da postanete netko drugi, već da budete ono što jeste. Šminka je nešto u čemu možete uživati, nije nešto što vam treba. Želim da se svaka osoba osjeća lijepom baš onakvom kakva jest.'

Zahvaljujući društvenim mrežama, koje su odigrale veliku ulogu u njezinom uspjehu, osobito TikTok i Instagram, povećavajući svijest o brendu, ali u konačnici popularnost i prodaju proizvoda, Rare Beauty je na kraju izgradio pravu malu zajednicu entuzijasta i zaljubljenika u šminku. Ono što je važno naglasiti je da Selena svojim brendom 'ne prodaje nedostižan imidž'. Umjesto toga, kao cilj si je postavila pomoći ljudima da se osjećaju dobro. A da je uistinu mislila na sve, govore i pakiranja koja su jednostavna za korištenje, što ponajprije pomaže njoj jer uzima lijek za lupus od kojeg joj se mogu tresti ruke. Rare Beauty je, kaže, u konačnici nastao da pomaže i podrži ljude, a osobito one koji se bore s mentalnim zdravljem.

Hit među beauty urednicima Rare Beauty omiljena je šminka i brojnih urednika ljepote u modnim časopisima diljem svijeta, stoga ne čudi to što se nalazi na listama must-have proizvoda. I ne samo to, i oni sami koriste ih u svakodnevnoj rutini, od nezaobilaznog i razvikanog tekućeg rumenila do maskare i podloge. Ono čime najviše privlači je to što je dizajn namijenjen totalnim amaterima za šminkanje i ne osjećate se 'kao idiot' koristeći proizvode Rare Beautyja. 'Zapravo je jako puno dobrih proizvoda s njezinim potpisom. To je možda jedna od najboljih celebrity linija jer je Selena toliko uključena da se može povezati s njim, no, iskreno, taj brend može postojati i bez nje koliko je dobar’, tvrdi jedan beauty urednik.

Kada sve to stavimo u Excel, situacija je sljedeća: nakon lansiranja brenda 2020. godišnja zarada porasla je za 100 posto od 2021. do 2022. te nevjerojatnih 200 posto godinu kasnije. U svibnju su izašle i brojke o tome da je u 12 mjeseci prodano proizvoda Rare Beautyja u vrijednosti od 400 milijuna dolara. Rame uz rame s Ronaldom i Messijem S 424 milijuna pratitelja, Selena je treća najpraćenija osoba na Instagramu, odmah iza nogometnih zvijezda Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Društvene mreže donijele su joj i dodatne unosne ugovore, pa je i zaštitno lice Pume (ugovor vrijedan 30 milijuna dolara) te Coacha (ugovor od ‘tek’ 10 milijuna dolara).

Svim tim iznosima treba pridodati i 100 milijuna dolara, na koliko je procijenjen njezin startup o mentalnom zdravlju Wondermind, koji je pokrenula s majkom, a nakon što je i sama javno priznala da se bori s bipolarnim poremećajem i depresijom. Mislila je da može spasiti svijet ‘Kada sam bila mlađa, mislila sam da mogu spasiti svijet. Odrastala sam ugađajući svima i od najranije dobi imala sam tu odgovornost jer su druga djeca u meni vidjela uzor. No nisam znala tko sam i stalno sam se osjećala kao da hodam po jajima. Nisam bila dobro. Danas mi se srce slama kada mi priđu djevojčice i djevojke i kažu kako su bile blizu toga da si oduzmu život, a onda ih je spasio moj dokumentarac ‘My Mind and Me’. To je nevjerojatan dar, no s druge strane, toliko je ludo i teško imati svu tu odgovornost na sebi.’

A upravo je, uz sve glazbene i glumačke projekte, kozmetiku i modne kampanje, najponosnija baš na svoju filantropsku misiju za podizanje svjesnosti o važnosti metalnog zdravlja na globalnoj razini. Svake godine donira po jedan posto od prodaje kozmetike u Rare Impact Fund, a cilj joj je do 2030. godine prikupiti 100 milijuna dolara. ‘Prihvatila sam svoju ranjivost i odlučila podijeliti svoju priču s ljudima, a tada sam se osjetila oslobođenom’, priznala je 2021. za Vogue, dodajući da je pandemija samo pogoršala stvari. Upravo zbog toga potpisala je ugovor s HBO MAX-om za show ‘Selena + Chef’ i virtualno kuhala s najpoznatijim kuharima današnjice. Show je, kao i sve što je do tada napravila, postigao momentalni uspjeh. Osim toga, rekla je da ne može funkcionirati ako ništa ne radi, stoga ne čudi to što se nije prepustila očajavanju.

Slava joj je teško pala No sva ta slava u jednom joj je periodu itekako teško pala, pa je na čak tri godine izbrisala sve svoje profile na društvenim mrežama. ‘Probudila sam se jednog dana i otvorila Instagram, baš kao i svaka druga osoba. I to je bilo to. Bila sam umorna od čitanja strašnih stvari o sebi. Bila sam umorna od virenja u živote drugih ljudi. Nakon što sam donijela tu odluku osjetila sam momentalno olakšanje. Život ispred mene bio je samo moj i nisam mogla biti sretnija zbog toga.’ O kakvoj je popularnosti riječ, govori jednostavan podatak da su joj se, kada je imala tek 15 godina, paparazzi počeli pojavljivati na setu da bi je snimili.

'Sjećam se odlaska na plažu s rođacima kada smo iz daljine vidjeli muškarce s fotoaparatima koji su pokušavali uhvatiti 15-godišnju mene u kupaćem kostimu. Taj osjećaj ne bih poželjela nikome’, priznala je Selena, a život joj se samo zakomplicirao kada je kao 18-godišnjakinja započela vezu s miljenikom tinejdžerica Justinom Bieberom. Veza s Bieberom, bolest... Njihova veza bila je prepuna uspona i padova, a paparazzi su ih pratili u stopu, i trajala je sve do 2018., kada su shvatili da uistinu nisu suđeni jedno za drugoga. No i godinama nakon prekida mediji su izvrtali njezine izjave i pokušavali isprovocirati svađe između nje i Bieberove današnje supruge Hailey Bieber. Tabloidi je nisu pustili na miru ni kada je, zbog autoimune bolesti zvane lupus, prvo morala na kemoterapiju, a nakon toga i na hitnu transplantaciju. Bubreg joj je tada donirala prijateljica Francia Raisa, no ni to nije prošlo bez komplikacija. Tijekom operacije pukla joj je jedna od arterija, zbog čega je bila životno ugrožena. Nakon buđenja doznala je da su joj liječnici morali izvaditi arteriju i to na dva mjesta - iz abdomena te bedra. Kao podsjetnik na to ostala su joj dva velika ožiljka.

Svi ti medicinski problemi doveli su do onoga od čega je Selena cijelo vrijeme strahovala - da nikada neće moći imati djecu. ‘Nikada nisam ovo rekla, ali, nažalost, nikada neću biti trudna. Imam brojne medicinske probleme koji bi ugrozili moj život i život djeteta. To je nešto zbog čega sam neko vrijeme tugovala’, otkrila je u posljednjem intervjuu za Vanity Fair, dodavši da smatra blagoslovom to 'što postoje divni ljudi voljni sudjelovati u surogatstvu ili posvojenju, što su velike mogućnosti za nju'. Sreću je pronašla uz Bennyja 'Zahvalna sam na alternativama za ljude koji silno žele postati roditelji. Ja sam jedna od tih osoba. Jedva čekam vidjeti kako će izgledati taj put, premda će biti malo drugačiji. Na kraju dana, nije važno. Bit će to moje dijete.’ Hoće li u roditeljstvu uživati sa zaručnikom, producentom i tekstopiscem Bennyjem Blancom, s kojim je sreću pronašla negdje sredinom 2023., nije poznato, no Selena ne krije da je uz njega napokon sretna.

‘Bila sam sama pet godina i već sam se bila navikla na to. Mnogi se ljudi boje ostati sami i vjerojatno sam i samu sebe mučila zbog straha što sam sama pune dvije godine. A onda sam to prihvatila. Smislila sam plan u kojem sam si zadala da ću, ako do 35. godine ne upoznam nikoga, sama posvojiti dijete.’ Za vezu s Bennyjem rekla je da je to 'najbolja stvar koja joj se ikad dogodila' i da se prema njoj ponaša 'bolje nego bilo koje ljudsko biće na ovom planetu'. 'Nikad nisam bila ovako voljena. On je svjetlo. Potpuno svjetlo u mom životu. On je moj najbolji prijatelj. Volim mu sve govoriti.’