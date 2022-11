Kako je Carole Middleton zaradila prve milijune: Danas živi na visokoj nozi, no u djetinjstvu je život i nije mazio

Javnosti je Carole Middleton najpoznatija kao majka princeze od Walesa i punica budućeg britanskog kralja, princa Williama, no ova poduzetna Britanka puno je više od toga. Prvenstveno je više nego uspješna poslovna žena koja je uspjela sama izgraditi poslovno carstvo

Još je 2018. u intervjuu koji je dala za The Telegraph otkrila da je neko vrijeme provela u nekoj vrsti dječjeg doma, koji je vlada izgradila za radničku klasu, jer njezini roditelji nisu mogli priuštiti si poslati je na fakultet.

Nakon što je sa samo 16 godina napustila školu zaposlila se u zrakoplovnoj tvrtki BOAC, koju je poslije kupio British Airways, te je radila kao stjuardesa. U to doba to je uistinu bio glamurozan posao, poput supermodela ili glumica današnjice, a ona je odlučila iskoristiti to da bi uspjela. Već tada je shvatila da ima crtu za poduzetništvo pa se počela razvijati u tom smjeru.