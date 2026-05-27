Kad tata kaže 'ne': Ivan Rakitić iskreno o odgoju svojih djevojčica i postavljanju granica

Ivan Rakitić kaže da su on i supruga Raquel Mauri prije svega tim, njegova 'ekipa' i snaga, te da jedno drugome uvijek stoje iza leđa . Naglašava da je kroz cijelu karijeru strogo odvajao posao od privatnog života: prvo je muž i otac, a tek onda Raketa, nogometaš - doma je jednostavno Ivan .

Rakitić je objasnio da kćerima pokušava pokazati koliko su upornost i strpljenje važni kroz male, svakodnevne situacije . Mlađa je u početku teško učila plivati, starija savladati teniski servis, ali su uz ponavljanje i odustajanje od brzih odustajanja obje uspjele. Dodao je da isto vrijedi i u nogometu - ni njemu nije svaki put ulazila lopta u gol.

Uči od svojih djevojčica

Pričao je i na temu današnjih roditelja potrebe da djetetu ispune baš svaku želju. 'Svi bi mi voljeli da naša djeca imaju sve moguće i sve što žele, evo odmah. Ali treba se malo igrat sa tim. Rekao bih, kad dobro činiš, nije samo da daješ, nego čini dobro da ih pripremaš za život. Naravno, i meni kćer kaže: 'Tata ja bi to'. 'E ne može! Morat će bit drugi put. Nije svaki dan rođendan', izjavio je Rakitić za In Magazin.

Poručio je da je svaki dan prilika za učenje i napredak i za djecu i za roditelje. Istaknuo je da i sam svakodnevno uči od svojih kćeri, kako privatno tako i profesionalno, te da mu je važno da svi zajedno idu 'pravim putem'. Zaključio je kako vjeruje da se osmijeh, dobra namjera i dobra djela uvijek na kraju vrate onome tko ih širi.