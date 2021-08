Justin Bieber ima najviše nominacija za MTV-jeve glazbene nagrade, a za vrat mu puše jedna reperica

Pop zvijezda Justin Bieber i reperica Megan Thee Stallion ove su godine osvojili najviše nominacija za MTV video glazbene nagrade, objavili su organizatori u srijedu, točno mjesec dana prije ceremonije koja će se sljedeći mjesec ponovno održati pred publikom

Ostali kandidati za najboljeg umjetnika godine su Ariana Grande, Doja Cat, Olivia Rodrigo i Taylor Swift.

Među nominiranim spotovima su 'Kiss Me More' Doje Cat, 'Bad Habits' Eda Sheerana, 'Montero (Call Me By Your Name)' Lil Nas X-a i The Weekndov 'Save Your Tears'.

Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X i prvi put nominirana Olivia Rodrigo imaju po pet nominacija.

Prošle je godine MTV-jeva dodjela video glazbenih nagrada održana je bez publike u dvorani, a većina nastupa snimljena je unaprijed zbog zdravstvenih smjernica koje su donesene radi pandemije covida-19.

Ovogodišnja ceremonija održat će se 12. rujna u Barclays Centru u New Yorku. Dobitnike biraju fanovi koji glasaju putem interneta.