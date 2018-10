Joško Čagalj Jole: 'Volim slušati opus Julia Iglesiasa, on ima anđeoski glas, Brucea Springsteena i Leonarda Cohena'

Uvijek je dostupan, dobro raspoložen pjevač ima pune ruke posla oko organizacije velikog koncerta. No Joško Čagalj Jole bez čijih hitova prođe malo koja zabava, uoći velikog slavlja svoje okrugle godišnjice svoje karijere pronašao je vremena za tportal te je pričao o koncertu kojeg priprema, ritualima prije nastupa, dugogodišnjoj uspješnoj karijeri i glazbenim afinitetima

'Pivat ćemo svirati i plesati. Proslavit ćemo 20 godina karijere. To mi je bila velika želja. Budući sedam, osam godina odgađamo napraviti malo veći koncert s boljom jačom produkcijom i svih tih godina pomičemo iza ljeta, pa iza nove godine i tako su prošle mnoge, a sad sam rekao, neće mi proći ova obljetnica a da ne napravim lipi tulum povodom moje karijere i od prve pjesme 'Duša od papira'. Ovo je ipak stepenica više, što se tiče produkcije, puno više ljudi je na pozornici, organizacija mora biti na nivou. Jedva čekam da uz bend i vrhunsku produkciju na koncertu dostojno proslavimo taj veliki jubilej', kaže Jole. Joško je jedna od omiljenih osoba na sceni te među kolegama i suradnicima, a na svojim nastupima uvijek ugosti nekoga od njih. Ovoga puta to će biti Jelena Rozga i Klapa Rišpet, s kojima će 12. listopada u zagrebačkoj Ciboni obilježiti 20 godina glazbene karijere. 'Bit će tu i Milan Terze i Luka Basi s kojim imam duet 'Nisam ja od jučer'. Neću dozvoliti da me pola sata nema na stageu. Uz sve to ide prošireni od 14 ljudi sastav na sceni', pohvalio se.

Prije nastupa, kaže, nema neke posebne rituale. Važno mu je da se kvalitetno odmor, naspava i da ne bančiti puno dan prije nastupa. Izbjegava glasno pričanje, buku i zadimljene prostore. U garderobi prije nastupa traži da ima vodu i ručnik. Kako Jolu nazivaju jednim od najboljih zabavljača na sceni. Pitali smo ga što je po njemu odlika dobrog zabavljača. 'Svi koji se bave ovim poslom moraju biti zabavljači u neku ruku. Publika koja te je došla slušati gleda pjevanje, sviranje, kretanje na bini, pa nije na odmet uvesti ljude u pjesmu, ipsirlčati im nešto o lz života. Zato se to zove showbusines, entertaiment. Gledao sam kako to drugi rade, odrastao uz glazbu, proučavao, imitirao i kao dijete vidio kako bi to trebalo izgledati, što bi mene trebalo privuči da nešto dođem pogledati. Bilo da je riječ o filmu, predstavi, koncertu. Uglavnom, želim da mi je zabavno i ne smije mi biti dosadno. Mislim da su godine i broj posjetitelja na mojim nastupima pokazali. Ljudi doslovno dođu odmoriti glavu na moje koncerte. Obožavam vidjeti njihove oči i tijekom koncerta sam iznimno ponosan što 30-tak pjesama pjevaju od A do Ž jer kad ti ljudi pjevaju znači da si uspio doći do svoje publike, a još draže mi je gledati njihova lica kako odlaze sretni. To su moji Porin, Grammy, Oscar i nagrada za životno djelo', poručio je. Otkrio je na čijim se on koncertima opušta. 'Volim gledati sve što je u krugu Hrvatske, od Lennyja Kravitza, do sevdaha koje volim čuti u Lisinskom, završim na tamburašima, jedva čekam da vidim Maroon 5 da dođu. Kad bih podvukao crtu, najviše volim zabančiti s društvom, a to je onda najčešće uz domaću glazbu ili otići na house party', izjavio je jedan od omiljenih domaćih izvođača.