Josh Brolin krajem ove godine ponovno će mijenjati pelene i nije jedini: Pobrojali smo slavne očeve koji su dobili djecu nakon 50-e

U 53. godini života holivudski glumac ponovno će se okušati u mijenjanju pelena jer je njegova 32-godišnja supruga Kathryn trudna i u prosincu bi trebala roditi njihovo drugo zajedničko dijete. No nije Josh Brolin jedina slavna osoba koja se s pelenama i bebinim grčevima susreće nakon 50-e godine života - popis starijih očeva poprilično je dug

U prosincu ove godine holivudski glumac Josh Brolin dobit će četvrto dijete, i to samo dva mjeseca prije negoli na torti puhne u 53 svjećice. On i supruga Kathryn, koji već imaju 20-mjesečnu kćerkicu Westlyn Reign, s javnošću su to podijelili duhovitom objavom. Kathryn Brolin na svom je Instagramu objavila fotografiju na kojoj daje poljubac svojoj kćeri, podignuvši malenu iznad trbuha koji je već dobro vidljiv.

Ispod toga je napisala: 'Brolinovi rastu. Naša mala prosinačka beba je na putu.' Odmah ispod oglasio se i glumac, napisavši duhovito: 'Wow. To je nevjerojatno! Česti... čekaj... ŠTA?!?!?' Osim malene Westlyn, Josh Brolin ima dvoje odrasle djece, 26-godišnju kćer Eden i 32-godišnjeg sina Trevora, koje je dobio u braku s glumicom Alice Adair.