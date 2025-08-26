Jose Carreras nastupio u spektakularnoj atmosferi pulske Arene

Operni tenor José Carreras u utorak navečer nastupio je u pulskoj Areni gdje je u pratnji Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Davida Gimeneza izveo neke od najpoznatijih arija i pjesama koje su obilježile njegovu karijeru.

Za tu prigodu pripremljen je raznovrstan repertoar prilagođen koncertu na otvorenom - od klasičnih djela, zarzuela i napolitanskih pjesama do crossovera, te predstavljen repertoar osmišljen tako da na pristupačan način dopre do publike.

Posebna gošća bila je sopranistica Dušica Bijelić, čiji će raskošni glas i izražajnost nadopunila Carrerasovu interpretaciju.

Carreras je poznat po iznimnoj vokalnoj tehnici, emocionalnoj izražajnosti i nezaboravnim interpretacijama uloga u operama Verdija i Puccinija.