Još uvijek nisu na istima adresama: Dok Igor uživa s prijateljima u Srbiji, Severina se provodi u Splitu

Svoj brak i ljubav prije nekoliko su mjeseci doveli u pitanje te pokrenuli u medijima priče o razvodu. Od tada ih nismo imali prilike vidjeti zajedno u javnosti. Igor vrijeme uglavnom provodi u rodnoj Srbiji s prijateljima i obitelji, a Seve se najbolje osjeća kod majke u Splitu

Kojić je već neko vrijeme u Srbiji, a trenutno uživa na jugu zemlje s bliskim prijateljima. Pritom jasno daje do znanja da mu ništa ne nedostaje.

U posljednjoj objavi prisjetila se nekih od svojih trenutaka iz djetinjstva te sjetno poručila: 'Marmontova ulica, meni najdraža jer je posebna, najviše prehodana, po njoj smo trčale poslije škole iz “nove muzičke” u Cheerija na najbolje tople sendve u bubli i bombice. Na vrhu kula od Bastiona, tu san čekala bus šesticu za Sućidar (ako neko pita... siromašna četvrt, Braće Santini 10...), a prema dole se spuštaš drito u bili svit, jer je dole more. Po sredini livo, smrdi sa peškarije, a priko puta desno na Prokurativama su se pivale neke antologijske pisme.Naprimjer,uživo slušaš Olivera “Oprosti mi pape”iz Marmontove jer nemaš kartu za splitski festival. I onda se mi ekipa, posli škole preko Marmontove spustimo do rive, sidnemo na klupu, jedemo buble i vonjamo onaj miris rive s kojim smo odrasli... Ala koji gušt... Tog vonja više nema, neko bi reka ”Fala svetom Frani”, ali osjećaj da me doli čeka najlipša riva je isti, istijacti... letin!’.