Jeste li ljubitelji 'Uvoda u anatomiju'? Imamo dobre vijesti za vas!

Nakon 14 uspješnih godina serija 'Uvod u anatomiju' još uvijek se emitira, a glumica koja je od prve epizode u njoj nedavno je obnovila ugovor za još dvije godine

'Imam 48 godina, pa napokon osjećam da imam temelja tražiti ono što zaslužujem, s obzirom da nisam 'najvažnija' glumica. Znam da javnost to misli jer već 14 godina glumim istog lika. No, istina je da svatko može biti dobar tijekom prve dvije sezone, no može li svatko biti dobar nakon 14 godina? To je vještina', rekla je Ellen Pompeo.