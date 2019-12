Jeste li ih pogledali: Ovo su najgledanije serije na Netflixu u 2019.

Sve više gledatelja okreće se streaming servisima na kojima prate omiljene serije. Jedan od vodećih je Netflix, a ovo su serije koje su obilježile 2019.

Seriju Sex Education u protekloj je godini pogledalo čak 40 milijuna ljudi. U seriji se na vrlo direktan način ističu problemi adolescenata i njihovih tinejdžerskih seksualnih iskustava kroz neku vrstu terapije. U seriji pratimo glavnog lika Otisa koji još nije stupio u seksualni odnos, te ga to jako muči. On je na drugoj strani u potpunoj suprotnosti vlastitoj majci koja svaku večer završi s drugim muškarcem. Stvari se mijenjaju kada Otisa primijeti djevojka iz škole te zbog nje postaje školski seksualni savjetnik.

Ukupno 32 milijuna gledatelja pogledalo je tešku priču snimljenu po istinitom događaju, koja prikazuje silovanje jedne djevojke. Njezino iskustvo prijavljeno policiji, ne prolazi najsjajnije jer joj nitko ne vjeruje. Priča je snimljena po članku dvojice istraživačkih novinara Christiana Miller i Kena Armstronga 'A False Report: The Chilling True Story of the Woman Nobody Believed', koji su prije četiri godine dobili Pulitzerovu nagradu za svoje djelo.

Serija 'Dead to' me zanimljiv je prikaz ženskog prijateljstva i života nakon smrti voljene osobe. Serija je na Netflix stigla početkom svibnja, a od tada ju je pogledalo 30 milijuna gledatelja. U glavnim ulogama nalazi se Christina Applegate kao Jen te Linda Cardellini kao Judy. Naime, Jen je izgubila supruga u prometnoj nesreći u kojoj ga je udario auto, a osoba koja je to učinila ostavila ga je na cesti umjesto da potraži pomoć. Judy ima pokojnog zaručnika koji je umro nenadano od srčanog udara. Njih dvije upoznaju se na terapijama i tada počinje njihovo zanimljivo prijateljstvo.

Još jedna teška i surova priča prikazana je kroz seriju 'When they see us' koju je pratilo 25 milijuna gledatelja, a prikazuje djevojku koja je jedne večeri silovana i ubijena u njujorškom Central Parku, u kojem su se toga trenutka nalazila petorica dječaka, Afroamerikanci, muslimani i Meksikanci. Nepravedno optuženi dječaci proveli su desetak godina u zatvoru, kada se priča promijenila i kada su oslobođeni. Serija prati cijeli proces.