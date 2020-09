Jedinstveno se vrtno zabavite: Pogon vam donosi besplatan koncert The Marshmallow Notebooks i Jonathana

Nakon zatvaranja, otvaranja, zatvaranja, seizmoloških drhtanja, snijega u ožujku, poplava podruma i stanova vraća se Pogonova Jedinstvena vrtna zabava! Na ovogodišnjem izdanju druženja i koncerata u dvorištu Pogona Jedinstvo u nedjelju 27. rujna svirat će The Marshmallow Notebooks i Jonathan

Jedinstvena vrtna zabava projekt je Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade koji kroz koncert, radionice i popratne programe otvara cijeli prostor Pogona Jedinstvo stanovnicima kvarta, postojećoj i budućoj publici.

Prije samih koncerata na programu je Kulturpunktov kviz za kulturne geekove i geekice u dvorištu. Za ljubitelje umjetnosti tu je program Prostror / vrijeme / zvuk u sklopu Participativne Pogonove sezone, performans kojeg će biti moguće pogledati u prostoru velike dvorane Jedinstvo.

O bendovima

Osnovani 2011. godine u Rijeci, Jonathan čini pet prijatelja s različitim glazbenim pozadinama. Instant kemija i lakoća stvaranja potpuno novog zvuka pokrenule su Jonathan u novom smjeru, a samo ime odlika je raznih osobnosti i karaktera koji ih je spojio u jednom projektu. Postav od samog početka čine vokal Zoran Badurina koji stiže iz nekadašnjih Saliona, bubnjar Branko Kovačić višegodišnji član Leta3, ritam-motor je benda Mlat i bivši gruver Saliona, Darko Petković, gitara i Nikica Jurjević, bas, dio su riječke pank legende, kultnih Pasa, a Tomislav Radinović svojevremeno je osvježio zvuk Mandrila.

Od tada je ovih pet iskusnih glazbenika u misiji micanja glazbenih i jezičnih barijera. U pripremi je novo izdanje konceptualnog albuma od dva dijela, naziva To Love Or To Hold. Prvi dio To Love je izašao početkom 2017. a drugi dio To Hold se očekuje krajem ove godine. Jonathan su obišli mnoge festivale i klubove, a posebno su ostali zapamćeni nastupi na Exitu, InMusicu, Pula Film Festivalu i Ferragosto Jamu. Uz nastupe na Waves Festivalu u Beču i Bratislavi, u CuntRa la Kunsthureu u samom centru Graza, kao i na slovenskom izdanju Flow Festivala Jonathan polagano grade međunarodnu fan bazu.

The Marshmallow Notebooks će u dvorištu Jedinstva najaviti izlazak dugoočekivanog Destruction LP-a s kojeg je skinuto već nekoliko najavnih singlova. U live postavi benda koji je svoju koncertnu premijeru doživio na prošlogodišnjem Tabor Film Festivalu su Matija Habijanec (gitara, vokal), Katarina Stamenkovska (violina), Josip Visković (klarinet, synth), Karlo Cmrk (bas) i Antonio Hanžek (bubnjevi).

The Marshmallow Notebooks je projekt krapinskog prakantautora Matije Habijanca koji je pod starim monikerom Marshmallow "objavio" desetak no-fi i lo-fi albuma počevši od pradavne 1997. Destruction LP bit će prvi The Marshmallow Notebooks album nakon eponimne ploče iz 2013. (LP, Noisy Night Records) koja je rasprodana, nakon čega je album reizdan u Kanadi (LP, Dirty Old Records, 2016.) s jednom bonus pjesmom. Osim članova trenutne live postave, na nadolazećem albumu sviraju i pjevaju još i Vlado Mlady, Oliver Kovač, Vatroslav Miloš, Hrvoje Nikšić, Ana Franjić, Ivana Starčević i drugi.

O Pogonu

Pogon kao institucija postoji da bi pružio prostorne i organizacijske potpore programima u područjima suvremene umjetnosti i kulture, obrazovnim programima za mlade i programima namijenjenima razvoju civilnog društva.

Jedinstvena vrtna zabava održava se svakog ljeta od 2017. godine kao cjelodnevno druženje uz radionice, kvizove, koncerte, instalacije, koncert i plesnjak. Izrađivali su se zmajevi, origami skulpture, thermini, instalacije na otvorenome, žongliralo se i đuskalo uz koncerte Jimmyja Stanića, Drage Diklića i Zdenke Kovačiček. Na dvorišnoj romantici, pod cirkuskim šatorom Cirkorame, inzistiramo i ove godine s nešto drugačijim glazbenim smjerom i popratnim programom.

Naš vrt je vaš vrt - vidimo se na odgovornom i veselom druženju!

Ulaz na koncert i sve programe Jedinstvene vrtne zabave je besplatan!

VAŽNO!!

S obzirom na epidemiološke preporuke broj posjetitelja je ograničen - svi posjetitelji prijavljuju se preko online obrasca na web stranicama Pogona - zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade dostupnog ovdje.

[RASPORED]

17h Kulturpunktov kviz (terasa Močvare)

18h Javni program performans Prostor / vrijeme / zvuk (Velika dvorana Jedinstva)

18.30h The Marshmallow Notebooks (Dvorište Jedinstva)

19.45h Jonathan (Dvorište Jedinstva)

Jedinstvena vrtna zabava dio je projekta "Svi za Pogon - Pogon za sve!" sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te je sufinancirana programskim sredstvima Grada Zagreba.