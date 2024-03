Je li ovo kraj Hollywooda kakvog znamo? Dok jedni strepe, drugi trljaju ruke

Da možemo uistinu strahovati od onoga što nam budućnost zapravo nosi, pokazalo se i prije nekoliko tjedana, kada je OpenAI predstavio svijetu svoj novi projekt - Soru. Riječ je o alatu koji iz teksta sam, pomoću umjetne inteligencije, stvara do te mjere realistična videa da je teško razaznati razliku od onih snimanih ljudskom rukom. Sora i njoj slični alati pomrsit će račune holivudskih moćnika, ali i ugroziti radna mjesta desecima tisuća ljudi iz filmske industrije

Kao što legenda kaže, kći trojanskog kralja Prijama i Hekabe, Kasandra, uzalud je upozoravala svoje sunarodnjake da grčki trojanski konj nije tek nedužni dar. Slično sada pokušava holivudski filmaš Taylor Perry svojim javnim apelima upozoravajući na opasnosti koje se kriju u bespućima interneta te strahujući od onoga što donosi umjetna inteligencija.

Nakon što je vidio sve mogućnosti Sore, glumac i filmaš Tyler Perry stavio je na čekanje proširenje svog studija vrijednog 740 milijuna eura, svjestan da će mu to biti uzaludno bačen novac. I on sam isprobao je na svom posljednjem projektu čari umjetne inteligencije, zahvaljujući kojima, kaže, nije morao satima sjediti u šminki da ga postaraju, već je to napravljeno u samo nekoliko poteza. Strah od budućnosti 'Jedna je stvar kad vam kažu da AI može napraviti sve to, no kada vidite stvarne mogućnosti... to je nevjerojatno', rekao je u intervjuu za Hollywood Reporter, dodajući da u njegovim produkcijama više neće biti potrebna pomoć tehnologije na lokacijama ili u sastavljanju setova na njima.

Iako u tome vidi priliku, s druge strane kao poslodavac i glumac strahuje od onoga što nosi budućnost. Njegova zabrinutost zbog utjecaja tehnologije je opravdana, a želja mu je da se industrija ujedini kako bi se pozabavili umjetnom inteligencijom: 'Moraju postojati nekakvi propisi koji će nas zaštititi, a ako ih ne bude, jednostavno ne vidim kako ćemo preživjeti', rekao je i dodao: 'Planirao sam proširiti studio, no sve je to trenutno na čekanju zbog Sore. U proteklih godinu dana slušali smo da se to sprema, ali nisam imao pojma, sve dok nedavno nisam vidio prezentacije, što sve zapravo ona može napraviti. Meni je to šokantno!'

Dvosjekli mač Zbog Sore je prijestolnica te industrije na raskrižju i bori se s dvosjeklim mačem koji predstavlja umjetna inteligencija. S jedne su strane tu ulagači koji se zalažu za to da studiji poput Disneyja prihvate AI zbog njezinog potencijala da smanji troškove i poveća kreativnost, a s druge strane ona ugrožava sigurnost mnogih radnih mjesta, ali i mijenja cijelu sliku snimanja i poslovanja. Probajte zamisliti sljedeću situaciju. U ne tako dalekoj budućnosti HBO razmišlja o tome hoće li dati zeleno svjetlo za novi spin-off ‘Igre prijestolja’, no čelnici nisu sigurni je li to dobra odluka ili nije. Umjesto da doslovce bace u vjetar desetke milijuna dolara, koje bi utrošili na snimanje pilota, stvar u svoje ruke preuzima umjetna inteligencija.

Uz pomoć Sore i sličnih AI alata, u kratkom roku i bez puno novca, a na temelju do sada snimljenog, nastaje novi projekt. Naposljetku HBO odlučuje da ipak neće ići sa spin-offom, odustaju od njega, no i ne žale, jer novac nije bačen u vjetar, kao što se to dogodilo 2018. godine, kada su okupili cijelu glumačku ekipu na čelu s Naomi Watts. Tada su izgrađeni ogromni novi setovi i na kraju je HBO potrošio 35 milijuna dolara za snimanje nečega što nikada nije niti će ugledati svjetlo dana.

Holivudski štrajk i umjetna inteligencija Upravo uloga umjetne inteligencije u Hollywoodu bila je jedna od važnih točaka prijepora tijekom štrajka glumaca i scenarista, održanog prošle godine, a pri čemu su sindikati na kraju pregovarali tek o njezinoj ograničenoj upotrebi. Razlog za to što se nisu dublje pozabavili tom tematikom vjerojatno se krije u tome da ni sami nisu bili svjesni koliko je umjetna inteligencija napredovala i koliko je malo potrebno da u potpunosti preuzme i zamijeni mnoge zaposlenike na setovima.

Jedini koji su se donekle osigurali od AI-ja je Američko udruženje pisaca, kojima sada u ugovoru stoji da ih studiji i produkcijske tvrtke moraju obavijestiti je li bilo koji sadržaj koji im je dan na korištenje proizvela umjetna inteligencija, bilo djelomično, bilo u cijelosti. Koliko je OpenAI-jeva Sora napredovala, moglo se vidjeti i tijekom prezentacije Sama Altmana, izvršnog direktora te kompanije, a on je javnosti pokazao samo djelić toga i pojačao strah mnogih. Da pojasnimo, tvorac ChatGPT-ja sada ima novi adut u rukavu koji zapravo pretvara tekst u video. Da budemo još jasniji, Sora ima ‘duboko razumijevanje jezika’ te može generirati ‘uvjerljive likove koji izražavaju emocije’, ali i složene scene s više likova, specifičnim vrstama pokreta te točnim detaljima subjekta i pozadine.

Realistični videozapisi djelo su Sore Ne samo da Sora razumije što je korisnik od nje tražio, već zna i da te stvari postoje u stvarnom svijetu. Altman je to potkrijepio generiranjem videozapisa koji su zbog svoje hiperrealistične kvalitete izazvali zapanjenost na društvenim mrežama. Jasno je kao dan da će moćnici i oni koji upravljaju industrijama, pa tako i onom filmskom, uvijek tražiti najjeftiniju varijantu da se nešto napravi, stoga se može očekivati da će Sora ili neka slična varijanta u ne tako dalekoj budućnosti zavladati i Hollywoodom. Zašto se mučiti s izgradnjom filmskog seta kada ih računalni program može stvoriti pritiskom na tipku? Pritom ih ne zabrinjava to da će alati umjetne inteligencije ukinuti, smanjiti ili konsolidirati radna mjesta u raznim tvrtkama koje su usko vezane uz filmsku industriju, a procjena je da će u iduće tri godine svoja radna mjesta izgubiti više od 200 tisuća ljudi.

U industriji koja je već slomljena prvo zbog pandemije koronavirusa, a potom i prekomjerne potrošnje tijekom rata streaming servisa, potom radnih sporova i masovnih korporativnih spajanja, koji potiču otpuštanje radnika, umjetna inteligencija još je jedna od briga za sve zaposlene u industriji zabave. Provedena studija već je pokazala koji će sektori najviše ostajati bez ljudi, ali i utjecati na kvalitetu u filmskoj i TV industriji. Riječ je o inženjerima zvuka, ljudima zaduženim za vizualne efekte, za 3D, dizajn, generiranje glasova, programerima, scenaristima, ljudima zaduženima za animacije ili opremanje, za svjetlo... Predviđa se i da će do 2026. umjetna inteligencija istisnuti montažere zvuka, tehničare za emitiranje, tehničare za zvuk i video, ali i skladatelje i grafičke dizajnere. Tek 15 posto ispitanika istraživanja označilo je ilustratore, animatore i razne druge umjetnike kao ranjive pojedince zbog korištenja umjetne inteligencije. Najjednostavnije rečeno, tek će rijetki ostati izuzeti te neće morati strahovati za svoja radna mjesta. Naravno, holivudske zvijezde poput Toma Cruisea i ostalih ne trebaju se bojati za svoju budućnost jer umjetna inteligencija, barem za sada, neće ih ostaviti bez posla. Isto tako, iako će kao takva otvarati nova radna mjesta, malo je vjerojatno da će te poslovne prilike dobiti ljudi koje je ona istisnula iz industrije. Smanjenje troškova Jasno je kao dan da Sora ne samo da će skratiti vrijeme nastajanja nekog filma, već će uvelike smanjiti troškove, a oni u nekim slučajevima probijaju sve granice. Više neće biti putovanja na lokacije te trošenja milijuna i milijuna iz budžeta da bi se stvorio novi set. To je najbolje objasnio Perry rekavši: 'Više nećemo morati putovati na lokacije. Ako želim biti na snijegu u Coloradu, to ću napisati. Ako želim scenu na Mjesecu, i to ću napisati, a AI će je stvoriti u sekundi. Ako želim dvoje ljudi u dnevnom boravku na planini, ne moram više graditi set na planini. Sjedit ću i dalje u svom uredu i sve odraditi za računalom, što je zapravo prilično šokantno.' No isto tako ima onih koji smatraju da nema jamstva da će umjetna inteligencija ugroziti opstanak onih pravih umjetnika kojima i sada Hollywood plaća nevjerojatne iznose. Jer neke stvari ona ne može stvoriti, može samo oponašati, zbog čega će takvi pojedinci još više dobiti na cijeni.