Je li ova djevojka glavni razlog prekida Kylie Jenner i Travisa Scotta? Ljepotica s Instagrama već se godinama mota oko repera

Već godinama ime Rojean Kar, koja se na Instagramu predstavlja kao YungSweetRo, povezuje se sa reperom Travisom Scottom, a nakon njegovog prekida s Kylie Jenner, s kojom ima kćer Stormi, nagađa se kako je upravo atraktivna ljepotica razlog što je došlo do njihovog razlaza

No, nakon što su je novinari Daily Maila kontaktirali, na svom Instagram Storyju je napisala: 'Ove glasine su lažne, to su tek lažne insinuacije kreirane na internetu. Molim vas prestanite širiti laži i ostavite nas na miru jer sve to utječe na stvarne ljude i njihove živote. Hvala vam.'