Je li njihov odnos trajno narušen? Primirje prinčeva Williama i Harryja je vrlo krhko, pa se posvađana braća ne voze ni istim automobilom

Primirje između princa Williama i princa Harryja vrlo je krhko, a potvrđuje to i činjenica da su braća Westminstersku palaču, nakon bdijenja uz kraljičin lijesu napustili odvojeno. Također, kako otkrivaju izvori s dvora, 'nema značajnijeg približavanja ni njihovih supruga, Kate i Meghan

Izvješće The Sunday Timesa tvrdi da braća nisu ništa bliže 'popravljanju' svoje narušene veze, unatoč tome što su ovaj tjedan proveli više vremena zajedno nego li posljednjih nekoliko godina. Prema navodima The Sunday Timesa, Harry i William susreli su se i ovog četvrtka, na Harryjev 38. rođendan ali razgovarali su samo kroz prozor automobila i bio je to jedan od brojnih 'nezgodnih trenutaka' od kraljičine smrt kada su ostali nasamo.

Jedan prijatelj otuđene braće rekao je: 'Za zajednički nastup treba truda. Bilo je razumijevanja da 'moraju pokazati solidarnost', a ne samo 'to odraditi jer je to naša dužnost'. Ali ne mislim da njihov odnos ide mnogo dalje od toga. Bilo je puno neugodnih trenutaka ovaj tjedan. Definitivno nemam osjećaj da se njih dvojca dublje povezuju niti imam osjećaj da je to to i da će se stvari popraviti. 'Harryjevi memoari ostaju stalna napetost. Jasno je da postoje druge stvari koje će u budućnosti izaći na vidjelo i koje će potencijalno biti vrlo štetne,' dodao je drugi izvor.