Je li anonimni poziv potvrdio davna šuškanja s kojima se Brigitte Macron morala suočiti?

Kako tvrdi novi francuski dokumentarac, prva dama Brigitte Macron primila je anonimni poziv u kojem joj je pozivatelj otkrio da njezin suprug ima ljubavnika

Otkako je postao francuski predsjednik, Emmanuel Macron tema je mnogobrojnih tračeva. Među njih zasigurno spada i njegovo seksualno opredijeljenje o kojem se od davnih dana nagađa. Ovih je dana cijela ta priča ponovno aktualizirana u novom dokumentarcu naziva 'In the Hell of the Presidential Campaigns', na jednom od najpopularnijih kanala u Francuskoj, BFM-u.