Jason Alexander otkrio nepoznate detalje sa snimanja kultne serije

Kultna serija 'Seinfeld' ima more obožavatelja koji je i danas, više od 20 godina nakon završetka snimanja, prate s užitkom, pa je čak i streaming gigant Netflix procijenio da im se isplati imati ju u svojoj ponudi, što su najavili na sva zvona iako se neće realizirati prije sljedeće godine.

'Sve do tog dana, bio je drugačiji završetak epizode. Snimili smo scenu kao što je napisali Larry David i Jerry Seinfeld, ali onda su oni imali malu raspravu. Nakon toga mi je prišao Larry i pitao me koliko mi treba da naučim monolog. Pitao sam ga koliko je dug i rekao mi je 'oko stranicu'. 'Oko tri-četiri minute', rekao sam mu' kazao je Alexander. 'On je to napisao i bilo je briljantno. Ništa nismo vježbali jer je publika već bila tamo pa su scenu snimili iz prve pred publikom' dodao je.



Za tu kultnu scenu čak je i Seinfeld jednom kazao kako mu je omiljena od cijele serije. 'Seinfeld' se prvi put emitirao 5. srpnja 1989. godine, a zadnju epizodu objavili su 14. svibnja 1998.