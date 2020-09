Jacques Houdek u problemima sa sinom prvašićem: 'Ovo je neka sasvim nova razina huliganstva'

Domaći pjevač Jacques Houdek prije četiri dana sa svojom je suprugom Brigitom otpratio svoje mlađe dijete, sina Davida u prvi razred osnovne škole. Nestašni David već sada radi probleme poznatim roditeljima, a o svemu se otvorio Jacques

Naime, maleni David tek je krenuo u novi kolektiv, a izgleda da mu se u školi ni malo ne sviđa te je već spreman na razne spačke koje su izuzetno iznenadili roditelje.



‘Kaj se napravi kad ti klinac veli da on danas ne želi ić u školu? Napominjem da se radi o prvašiću, koji je u ponedjeljak tek krenuo u školu. Upravo drami da ga ‘boli grlo’, a Brigita ga je malo prije uhvatila kak si u kupaoni fenom zagrijava čelo!?!?!?! Dakle... Šokirani smo, otkud, kak? Pa takve ideje da mu sa 7 godina padaju na pamet??? Znali smo mi da je on ‘mustra’... ali ipak... Ovo je neka sasvim nova razina huliganstva in the making. Bože, pomozi nam! A kakva su vaša iskustva sa školskim radostima? Pišite nam tips and tricks’, napisao je Jacques na Facebooku.