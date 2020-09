J.R. August objavio album 'Live at Hrvatski glazbeni zavod'

J.R. August, vanserijski kantautor i višestruki dobitnik nekoliko domaćih glazbenih nagrada, objavio je album “Live at Hrvatski glazbeni zavod” na kojem je snimka zabilježena na koncertu sredinom veljače ove godine

“Live at Hrvatski glazbeni zavod” donosi 14 pjesama izvedenih u pratnji benda i zbora, od kojih su se dvije, “The Misanthropist” i “The Exorcist”, po prvi put našle na nosaču zvuka i kojima J.R najavljuje rad na novom studijskom albumu. Kao najava objavljen je spot “Distort Reality”, s kojom je i bio otvoren koncert, a uslijedile su “The Darkroom Boogie”, “Lead the Way”, “Black Limousine” dok će video za najnoviju, “Change Of Seasons”, biti predstavljen 23. rujna. Režiju koncerta snimljenog u suradnji Croatia Recordsa s Hrvatskim društvom skladatelja potpisuje Marko Zeljković Zelja, ton majstor je Dražen Završki, dok miks i mastering potpisuje Goran Martinac (Croatia Records Studio). Snimka ovog fantastičnog koncerta u prodaji je kao Blu-ray i dvostruki CD u izdanju Croatia Recordsa.