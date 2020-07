Izabel Kovačić uživa u trudnoći: Lepršava haljina i lice bez šminke za ljeto iz snova

O njezinoj se trudnoći pričalo tjednima, no tek je nedavno, promovirajući svoj modni brend Lunilou pokazala svoj trudnički trbuščić. A da joj trudnoća tako dobro pristaje pokazala je na svom Instagramu, gdje je podijelila fotografiju iz frizerskog salona

Još je sredinom svibnja otkriveno kako nogometaš Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel Kovačić čekaju prinovu, no lijepa ekonomistica i poduzetnica to je potvrdila tek prošlog tjedna, kada su svjetlo dana ugledale fotografije nove modne kampanje koju je snimila za svoj brend Lunilou.

A iako je do tog trenutka objavljivala isključivo ili stare fotografije ili one na kojima je vješto prikrila trbuščić, sada to više nije tako. Na svom Instagram Storyju podijelila je fotografiju snimljenu u svom omiljenom zagrebačkom frizerskom salonu, gdje je bila na frizuri.