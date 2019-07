Ivana Banfić: 'Svoj život živim kao da sam konstantno na godišnjem'

View this post on Instagram

Godišnji je počeo za mene, makar zapravo tako i živim čitav svoj život kao da sam konstantno na godišnjem. Nikada nisam rekla da idem raditi kad bih išla na koncert ili snimala u studiju nove hitove🎤🎶 nekako mi je to oduvijek bila zabava i gušt. Nikad ništa teško. Volim to s čime se bavim. Najdivnijim "poslom" i najzabavnijim na svijetu. Putujem, upoznajem hrpu novih ljudi, pjevam s njima, oni sa mnom, smiju se, plaču, divljaju, plešu, uživaju, odrastaju, žene se, rastaju, sastaju, slave rođendane ima toga još da ne nabrajam... Hvala vam što postojite u mom životu.❤️🙏 Želim i vama da odlazite na posao koji vam donosi radost i ljubav.💙💛💜😀 #ljeto#ljetovanje#odmor#2019#love#IBee