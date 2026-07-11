Išli su na vjenčanje: Taylor Swift i Travis Kelce fotografirani prvi put u javnosti nakon vjenčanja

Taylor Swift i Travis Kelce ne prestaju privlačiti pažnju, samo tjedan dana nakon glamuroznog vjenčanja, novopečeni supružnici već su se pojavili u javnosti i potvrdili svoj novi status. Njihov prvi zajednički izlazak nakon sudbonosnog 'da' dogodio se na luksuznoj svadbi u Kaliforniji, gdje su ponovno bili u središtu interesa

Pjevačica Taylor Swift i sportaš Travis Kelce prvi su put viđeni u javnosti nakon glamuroznog vjenčanja u New Yorku, čime su i službeno prvi put u javnosti 'predstavili' kao muž i žena.

Supružnici su bili gosti na vjenčanju Par je u petak prisustvovao svadbi NFL igrača JuJua Smith-Schustera i Laure Kruk u hotelu Ritz-Carlton u kalifornijskom Laguna Niguelu, svega tjedan dana nakon vlastitog raskošnog vjenčanja u Madison Square Gardenu. Dolazak na događanje nije prošao nezapaženo, a fotografi su ih snimili kako se drže za ruke pri ulasku. Za ovu prigodu Swift je odabrala ružičastu balsku haljinu bez naramenica s cvjetnim uzorkom, dok je Kelce nosio klasično sivo odijelo. Fotografije s vjenčanja možete pogledati OVDJE.

Taylor Swift i Travis Kelce Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia





Taylor Swift i Travis Kelce Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kako izvještava Page Six, prije dolaska u Kaliforniju, novopečeni supružnici boravili su u Montani, gdje su vrijeme provodili s Jasonom i Kylie Kelce. Tek nakon su se uputili na zapadnu obalu. Odlazak na vjenčanje označio je njihov prvi zajednički javni izlazak nakon vjenčanja. Prije nego su se vjenčali, Swift i Kelce su zajedno prisustvovali događanju 'Tight End University' u Nashvilleu, održanog neposredno prije njihova vjenčanja. Tamo su sudjelovali u trodnevnom okupljanju NFL igrača, uključujući i svečano otvorenje u klubu 'Twelve Thirty'.

Taylor Swift i Travis Kelce Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia





Taylor Swift i Travis Kelce Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia