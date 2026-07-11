NAKON VJENČANJA

Išli su na vjenčanje: Taylor Swift i Travis Kelce fotografirani prvi put u javnosti nakon vjenčanja

Ž. B.

11.07.2026 u 14:52

Taylor Swift i Travis Kelce
Taylor Swift i Travis Kelce Izvor: Profimedia / Autor: Tatiana / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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Taylor Swift i Travis Kelce ne prestaju privlačiti pažnju, samo tjedan dana nakon glamuroznog vjenčanja, novopečeni supružnici već su se pojavili u javnosti i potvrdili svoj novi status. Njihov prvi zajednički izlazak nakon sudbonosnog 'da' dogodio se na luksuznoj svadbi u Kaliforniji, gdje su ponovno bili u središtu interesa

Pjevačica Taylor Swift i sportaš Travis Kelce prvi su put viđeni u javnosti nakon glamuroznog vjenčanja u New Yorku, čime su i službeno prvi put u javnosti 'predstavili' kao muž i žena.

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Supružnici su bili gosti na vjenčanju

Par je u petak prisustvovao svadbi NFL igrača JuJua Smith-Schustera i Laure Kruk u hotelu Ritz-Carlton u kalifornijskom Laguna Niguelu, svega tjedan dana nakon vlastitog raskošnog vjenčanja u Madison Square Gardenu. Dolazak na događanje nije prošao nezapaženo, a fotografi su ih snimili kako se drže za ruke pri ulasku.

Za ovu prigodu Swift je odabrala ružičastu balsku haljinu bez naramenica s cvjetnim uzorkom, dok je Kelce nosio klasično sivo odijelo.

Fotografije s vjenčanja možete pogledati OVDJE.

Travis Kelce i Taylor Swift
  • Travis Kelce i Taylor Swift
  • Travis Kelce i Taylor Swift
  • Travis Kelce i Taylor Swift
  • Travis Kelce i Taylor Swift
Taylor Swift i Travis Kelce Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kako izvještava Page Six, prije dolaska u Kaliforniju, novopečeni supružnici boravili su u Montani, gdje su vrijeme provodili s Jasonom i Kylie Kelce. Tek nakon su se uputili na zapadnu obalu.

Odlazak na vjenčanje označio je njihov prvi zajednički javni izlazak nakon vjenčanja. Prije nego su se vjenčali, Swift i Kelce su zajedno prisustvovali događanju 'Tight End University' u Nashvilleu, održanog neposredno prije njihova vjenčanja. Tamo su sudjelovali u trodnevnom okupljanju NFL igrača, uključujući i svečano otvorenje u klubu 'Twelve Thirty'.

Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift
  • Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
Taylor Swift i Travis Kelce Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Posebnu pažnju izazvao je i Swiftin nastup na koncertu 'Tight Ends & Friends', gdje je iznenadila publiku izvedbom pjesme 'Love Story'. Upravo se ta pjesma, prema navodima, našla i u središtu njihove svadbene ceremonije.

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