Prije nego što je postala svjetski poznata manekenka, danas 34- godišnja ruska ljepotica Irina Shayk odrastala je u siromaštvu pogođenom gradu Yemanzhelinsk, a novom objavom na svom Instagram profilu, kojeg prati više od 13 milijuna obožavatelja, sve je zaintrigirala odabirom literature kojom si krati vrijeme u kućnoj izolaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa

Sudeći po najnovijoj fotografiji, 34- godišnji supermodel trenutno uživa u čitanju knjige 'Putin' ruskog novinara Leonida Mlechina, a njezin odabir literature u kućnoj izolaciji brojni su shvatili kao njezino javno iskazivanje podrške kontroverznom državnom vođi.

Tijekom odrastanja u ruskom gradu Yemanzhelinsk, Irina se suočila s brojnim izazovima.'Prekrasno je to mjesto – ako nosiš masku. To je rudarski grad, no rudnici su odavno zatvoreni', svojedobno je izjavila o svom rodnom mjestu.