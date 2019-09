Intrigantni autor knjige „Vruća zona“: „Ebola je parazit koji uspijeva zbog ljubavi koja postoji među ljudima“

Utemeljena na istinitim događajima, knjiga Richarda Prestona „Vruća zona“ o pojavi ebole na tlu SAD-a postala je bestseller čim se pojavila na policama knjižara. Od izdavanja 1994. godine, knjiga je prodana u nekoliko milijuna primjeraka diljem svijeta, a njezina popularnost raste svakim novim spomenom ebole

Utemeljena na istinitim događajima, knjiga Richarda Prestona „Vruća zona“ o pojavi ebole na tlu SAD-a postala je bestseller čim se pojavila na policama knjižara. Od izdavanja 1994. godine, knjiga je prodana u nekoliko milijuna primjeraka diljem svijeta, a njezina popularnost raste svakim novim spomenom ebole. Također, ovim djelom Richard Preston vinuo se u vrhunce publicističke literature, a posebno je poznat po tome što svojim djelima pristupa iznimno minuciozno, pazeći pažljivo na svaki detalj i svaku riječ koju napiše. Na temelju knjige nastala je i serija National Geographic-a „Vruća zona“ koja se prikazuje nedjeljom od 21:55h. No, tko je Richard Preston, autor „Vruće zone“ za koju je čak i Stephen King, slavni pisac horora, izjavio kako je nešto najstrašnije što je pročitao u životu. Richard Preston rođen je u američkoj saveznoj državi Massachusetts 1954. godine i već od malena je uživao čitati znanstvenu literaturu, posebno knjige koje su se bavile astronomijom. Dok je pripremao doktorat engleskog jezika na Sveučilištu Princeton, Preston se na tečaju pisanja sasvim zaljubio u publicističko pisanje kao vrstu umjetnosti. Svoju prvu knjigu „First Light: The Search for the Edge of the Universe“ o povijesti teleskopa Hale izdao je 1987. godine, ali svjetsku slavu stekao je knjigom „Vruća zona“ iz 1994. godine koja je zapravo proširenje novinskog članka.

„VRUĆA ZONA“ Početkom devedesetih, Richard Preston radio je kao novinar za poznati časopis „The New Yorker“ kada su ga zaintrigirale tajne virusa i epidemija. Saznao je za epidemiju ebole iz 1989. godine u gradiću Reston, nedaleko od glavnoga grada Washingtona. Predan detaljima, Preston je rekonstruirao događaje od špilja u Ugandi do znanstveno-istraživačkog centa na primatima u Virginiji u članku „Kriza u vrućoj zoni“ koji je izašao 1992. godine u časopisu „The New Yorker“, a proširio ga je u romanu „Vruća zona“. Rad na knjizi trajao je dvije godine jer je Preston mnogo vremena posvetio istraživanju i razgovorima s ključnim ljudima, poput pukovnice Nancy Jaax. Bio je fasciniran poštovanjem kojeg znanstvenici imaju prema tom opakom virusu. U intervjuu za portal Vox Preston se osvrnuo na posebnu opasnost: „Ebola je parazit koji uspijeva zbog ljubavi koja postoji među ljudima“. Naime, ebola se širi kontaktom i ljudskim izlučevinama, a temeljna ljudska težnja kao što je briga za oboljele postala je glavni krivac brzog širenja zaraze, posebno u Africi gdje su medicinski i higijenski standardi na niskim razinama. SERIJAL KNJIGA „TAMNE BIOLOGIJE“ „Vruća zona“ bila je prva u nizu knjiga koje je nazvao serijalom „Tamne biologije“. Svoju fascinaciju epidemijama nastavio je romanom „The Cobra Event“ koji priča napetu priču o bioterorističkom napadu na SAD izmišljenim virusom naziva kobra. Tadašnji predsjednik SAD-a Bill Clinton, nakon čitanja romana bio toliko impresioniran da je istoga trenutka zatražio izradu studije o potencijalnim prijetnjama bioterorizma. Iako je „The Cobra Event“ potpuno izmišljen roman, Preston je vjerovao kako postoji mogućnost za takav događaj. Dok je istraživao, razgovarao je s ljudima koji su sudjelovali u testiranju biološkog naoružanja tijekom šezdesetih godina na udaljenim otocima Tihog oceana te je saznao kako su američki znanstvenici bili šokirani njihovom učinkovitosti.

Knjigom „The Demon in the Freezer“, Preston se vraća pisanju o istinitim događajima. Ovoga puta tema je iskorjenjivanje najopasnijeg virusa s kojim se čovječanstvo ikad suočilo – malih boginja, bolesti koja je samo u 20. stoljeću uzrokovala smrt između 300 i 500 milijuna ljudi. Pisanje ove knjige poklopilo se s napadima antraksom ili bedrenicom u SAD-u 2001. godine, još jednom zaraznom bakterijskom bolesti, pa se značajan dio knjige odnosi na istragu bioterorističkog napada. POVRATAK U VRUĆU ZONU Richard Preston ponovno se vraća pisanju o eboli u knjizi „Crisis in the Red Zone“ koja je izašla nakon uspješne serije „Vruća zona“ koja se kod nas prikazuje nedjeljom od 21:55h na National Geographic-u. Nastavak „Vruće zone“ govori o najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti iz 2013. godine kada je bilo zaraženo oko 30 000 osoba na tri kontinenta, a umrlo je više od trećine zaraženih. I ovoga puta Preston na činjenicama temelji priču i razvija kroniku epidemije kroz tešku i emocionalnu priču liječnika i medicinskih sestara koji se nalaze uz oboljele te vladinih dužnosnika i pripadnika nevladinih organizacija koji čine sve kako bi zaustavili širenje smrtonosne bolesti. Povodom izlaska nove knjige o eboli i serije „Vruća zona“ Preston je rekao: „Serija National Geographic-a poučna je za javnost i, nadam se, za donositelje odluka i državni vrh. Novi virusi nisu izmišljotina scenarista, apsolutno su stvarni i zaista su zastrašujući. I dalje će se vraćati. I ne samo to, nepoznati virus može se pojaviti i proširiti se. Možemo se nositi s neobičnom virusom samo ako smo spremni. Trenutno nismo.“