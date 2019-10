Ida Prester otvorila obrt

View this post on Instagram

Mali korak za covjecanstvo, al veliki za mene. Otvorila sam obrt, sad sam mini firma🥳 Nakon 15 godina rada s muzikom, odlucila sam da SVE mogu raditi sama. Uskoro izlazi Ida Prester solo album, a sutra cete vidjeti prvi spot za pjesmu Sansa. Sama pisem tekstove i glazbu, a sad mogu biti i sama svoj izdavac!! Preuzimam kompletnu kontrolu i odgovornost 💪🏻 Suradjivat cu i dalje s fenomenalnim ljudima, ali nema vise skrivanja iza pseudonima i tudjih odluka. Puna sam ideja i entuzijazma, radit cu najbolje sto znam, a vi podrzite kad vam se nesto svidi 💙 ‘Krece moje doba, do sad je samo proba..’