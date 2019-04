Hladno pivo za sve koji dođu na start ljetne sezone u Umagu

Najveći regionalni punk rock bend Hladno pivo nastupit će na Sea Star Festivalu koji se i ove godine održava 24. i 25. svibnja u laguni Stella Maris u Umagu

Uz već najavljene headlinere i najveće svjetske zvijezde hip-hop i elektronske glazbe kao što su Wu-Tang Clan, Nina Kraviz, Sven Vath, IAMDDB, Ilario Alicante, Enrico Sangiuliano, te udarne regionalne asove među kojima su Vojko V, Fox, Petar Dundov, Krankšvester, DJ Jock i mnogi drugi, na veliku pozornicu stižu Mile Kekin i ekipa, i to ne samo kao zvijezde u svom žanru, već i kao povijesno važan bend koji je u proteklih 30 godina osvojio srca čitave regije. Slavlje eklektičnosti tek se zahuktava, a festivalske ulaznice po cijeni od 229 kuna, što je ušteda od čak 50% u odnosu na finalnu cijenu, u prodaji su samo do 15. travnja, odnosno do isteka zaliha.

Hladno pivo za sve: