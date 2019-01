Hitovi koji se pamte: Obrade ovih pjesama postale su popularnije od originala

1/25

Elvis, Beatlesi, Santana, Johnny Cash – samo su neki od legendarnih izvođača koji u svojem opusu kao najveće hitove imaju pjesme koje uopće nisu njihove. O pjesmama koje su legendarni The Beatlesi obradili postoji čitav članak na Wikipediji, no vjerojatno je najpopularnija 'Twist And Shout' sastava The Top Notes. Obrađivanje pjesama odavno je već uvriježena stvar. Na taj način se odaje počast uzorima ili oživljava neki stari hit, čime se u novoj verziji dobiva potpuno nova dimenzija. Pjesme koje su se našle na ovoj listi neke su od najpopularnijih obrada svih vremena, a neke od njih postale su poznatije od originala.