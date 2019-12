Hip-hop legenda Talib Kweli na novoj turneji po prvi put stiže u Hrvatsku

Najavljen u sklopu velike turneje, koncert američkog hip hop veterana Taliba Kwelija biti će njegov jedini nastup u ovom dijelu Europe

S gotovo milijun Facebook fanova i višemilijunskih pregleda pjesama na YouTube platformi, Talibova diskografija obuhvaća osam studijskih albuma. Posebno se ističu 'Quality' (2002.) na kojem se nalazi megahit 'Get By' s Kanye Westom i album 'The Beautiful Struggle' (2004.) gdje su svoje prste imali producenti Neptunes, Just Blaze i Kanye, a koji je iznjedrio i suradnju s Mary J. Blige.

U partnerstvu s Warner Brosom, album 'Eardrum' (2007.) izlazi mu na vlastitoj etiketi Blacksmith i postiže izuzetan uspjeh hvatajući drugo mjesto na Billboardovoj ljestvici 200 albuma. Samo u prvom tjednu prodano je oko 60 tisuća kopija ovog izdanja čineći ga tako njegovim najprodavanijim albumom koji je ponovno donio fascinantne suradnje među kojima se ističu Madlib, will.i.am, Hi-Tek, Pete Rock i drugi. U 2011. pokrenuo je i vlastitu etiketu Javotti Media na kojoj podupire izdavanje nezavisne glazbe, filmova i knjiga. Posljednji objavljeni album mu je 'Radio Silence' iz 2017., no nedavno je potvrdio reunion projekta Black Star s Mos Defom otkrivajući i da je njihov dugoočekivani novi album već snimljen.