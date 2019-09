Helena Minić Matanić sasvim iskreno: 'Više ni ne znam kako je kad nisam trudna'

Taman kao najljepši poklon ovog Božića, u obitelj Minić - Matanić ove godine stiže treće dijete, a dok ne stigne još jedna prinova, glumica Helena Minić Matanić prvo će završiti sa snimanjem treće sezone serije 'Novine', još jednog projekta na kojem radi sa suprugom

Ovo je za nju u posljednje četiri godine treća trudnoća, a, kako je rekla u intervjuu za 24 sata , niti jedna od njih nije se puno razlikovala. 'Zezam se da mi je to sad već postalo normalno stanje s obzirom na to da sam trudna treći put u četiri godine pa više ni ne znam kako je kad nisam trudna', rekla je i dodala kako se i ovoga puta susrela s teškim mučninama i povraćanjem, koje svaki put traju do petog ili šestog mjeseca trudnoće.

Iako je u visokom stupnju trudnoće, budući da nešto prije ovog Božića treba roditi treće dijete, to ne spriječava 40-godišnju glumicu Helenu Minić Matanić da snimi do kraja svoje scene u trećoj sezoni serije 'Novine'. Riječ je o još jednom projektu na kojem radi sa suprugom, 44-godišnjim redateljem Daliborom Matanićem .

Budući da je među djecom mala razlika u godinama, Helena priznaje kako su joj velika pomoć u svemu svekrva, kao i njezina majka, koja je cijelo ljeto provela s njim nedaleko od Pule, ali i suprug Dalibor Matanić.

'Genijalan je oko kućanskih poslova. Ne bismo imali uskoro troje djece da to baš ne funkcionira. On je sposoban muž, otac, spretan, brz, posvećen, emotivan, pun ljubavi, razumijevanja i strpljenja i to je više nego što sam si mogla poželjeti u životu. Svaka mu čast! Netko mora raditi, treba našu malu firmu prehraniti, on izbiva i nema ga. A onda kad smo zajedno, znamo kako da vrijeme posvetimo nama i obitelji.'