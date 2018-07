u Zagrebu će se danas 12.07. na Ljetnoj pozornici Kina Tuškanac s početkom u 21:30 održati skrivena pretpremijera kontroverzne komedije “Happy End: Glup&Gluplji 3”.

U slučaju kiše projekcija se seli u MSU – Kino Metropolis. Zbog velikog interesa za pretpremijeru filma, a ograničenog kapaciteta sjedala u Kinu Metropolis (280 sjedala), preporuka je organizatora doći nešto ranije – oko 21:00 i zauzeti mjesto.

U sklopu Revije Europskog Filma u organizaciji Kulturnog kluba te potpore Grada Zagreba i Ministarstva vanjskih i regionalnih poslova, a prigodom obilježavanja pete godišnjice članstva Republike Hrvatske u Europskoj Uniji, prikazuje se pretpremijerno komedija koja je već tijekom snimanja dobila etiketu kontroverzne.

Radi se o zaključnom dijelu prve debitantske trilogije u povijesti filma u Hrvatskoj, ali i zemljama regije, autora i redatelja Anđela Jurkasa, koja je započeta romantičnom dramom “Zbog tebe” (2016.), nastavljena ljubavnim filmom “Fuck Off I Love You” (2017.), te završava komedijom “Happy End: Glup&Gluplji 3” (2018.). Nakon što su s prethodnim filmovima obišli većinu značajnih regionalnih filmskih festivala (Pula Film Festival, FEST Beograd, Sarajevo Film Festival, Vukovar Film Festival, Split FF, Mostar FF, Revija EU filma, Noć hrvatskog filma, itd…) te nakon što je “Fuck Off I Love You” unatoč limitiranoj distribuciji bio četvrti film po gledanosti u kinima u konkurenciji domaćih filmova, a “Zbog Tebe” peti, komedija “Happy End: Glup&Gluplji 3” je zbog kontroverzne tematike ocijenjena preopasnom za službenu konkurenciju. Stoga će se na ovogodišnjem Pula Film Festivalu prikazati u selekciji “Filmova u nastanku”.

U filmu “Happy End: Glup&Gluplji 3” radi se o ispovijesti dvojice nezaposlenih kvartovskih momaka koji nakon desetljeća čekanja na Zavodu za zapošljavanje dođu na ideju kako pomoći društvu u krizi, ali naravno i sebi samima. Ta ideja uključuje ljude u nevolji, logo “nema nevinih” i ponešto prodavanja magle. Ili kako je rekao veliki mislilac Platon kojeg glavni junaci filma Viktor i Đizus vole citirati: “Superherojska priča o dva kvartovska mladića uhvaćena u vrtlogu kiča, seksa, politike, droge i pića koji jednog dana shvate kako su žene mitska bića i krenu im pomagati bez pokrića…“.

“Namjera je bila napraviti zabavni, neozbiljni, blesavi, feelgood, party, skeč i tulum film koji će pokazati kako nije najgora stvar na svijetu nasmijati se na vlastiti račun. Kako smo odrasli na školi humora Monty Pythona, Alana Forda, Southparka, Jackassa, pretjerivanje i karikiranje je bilo oružje. Na smijeh se ne bi trebalo stavljati lokote…”, Anđelo Jurkas, autor filma.

Službena svečana nacionalna kino premijera filma “Happy End: Glup i gluplji 3” očekuje se ove jeseni!