Goran Višnjić sasvim iskreno o američkim prosvjedima: 'Ljut sam, tužan i ne mogu šutjeti'

Domaći glumac s dugogodišnjom karijerom u Hollywoodu, na svom Instagramu odlučio se osvrnuti na masovne prosvjede koji su posljednjih dana organizirani diljem SAD-a motivirani ubojstvom Afroamerikanca Georgea Floyda

'Ono što se dogodilo Georgeu Floydu je neoprostivo i tragično, i nije se smjelo dogoditi, točka. Znam da je ponekad neugodno razgovarati o tim stvarima, neugodno je naći se na udaru negativnih komentara, treba šutjeti i ne govoriti o važnim stvarima, jer sam samo 'glumac'. Ali George Floyd je UBIJEN, od osobe koja bi nas trebala štititi sve, jednako! Ubio ga je policajac, a njegovi kolege nisu učinili ništa da ga spriječe. Ljut sam, tužan i ne mogu šutjeti', započeo je Goran svoju najnoviju objavu na Instagramu.

'Sjećate li se Colina Kaepernicka i ostalih igrača koji su mirno kleknuli? To me podsjeća na riječi Johna F. Kennedyja: Oni koji onemoguće mirnu revoluciju, neizbježno će dovesti do nasilne revolucije. Znam da ovo možemo popraviti, unaprijediti i postati bolja ljudska bića. Imamo tu snagu, ali SVI moramo ustati kao zajednica, kao jedan i prekinuti šutnju', zaključio je Višnjić.