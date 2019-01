Goran Navojec: 'Sretan sam što mogu uživati u voću koje je nekad bilo zabranjeno'

Proslavljeni hrvatski glumac Goran Navojec otkrio je za tportal kako je bilo na snimanju nedavno predstavljene serije 'Uspjeh', prve hrvatske serije u koprodukciji s HBO-om koja je već ponijela odlične kritike, kao i po čemu se razlikuje rad na stranim i domaćim produkcijama, kako se opušta u slobodno vrijeme te još štošta toga

'Mislim da bilo dosta uspješno. Publika će o tome suditi kad vidi cijelu seriju. Ono što znam kroz rad je to da su svi davali sve od sebe. Imam dojam da su svi glumci bili na visini, od ljudi koji su radili na svijetlu, tonu, bilo kojoj tehničkoj pripomoći u nastajanju, dramskog, igranog dijela. Imali smo režisera koji sa sobom nosi breme Oscara, znači nije ni njemu lako, ali ja sam se osobno s njim jako dobro razumio. To je bila baš jedna čudna suradnja. Mi smo bez puno riječi sve kužili, osjećali, u smislu u kojem smjeru bi trebalo ići s mojim likom. Mislim da je sve skupa na jednom produkcijski zavidnom nivou i super je da su odškrinuta ta vrata, jer mislim da će ljudi kod nas voljeti gledati takve serije i mislim da će ih biti još. Imam dojam da su oni isto sretni s glumcima s naših prostora koji postaju sve zanimljiviji i sve veći hit. Ipak to ludilo mediteranskog, balkanskog prostora očigledno ljudima izvan naših granica postaje zanimljivo. Mislim da je to recept za uspjeh.'

Kako se pripremate za ulogu?

'Svaka uloga je ta koja diktira to, prema tome ja ne bih znao reći nekom svom mladom kolegi ili nekome tko se tek počeo baviti ovim poslom kako i što mora napraviti da bi se spremio za ulogu. Jednostavno je važno da zbog toga i u to ime počneš neke stvari raditi. Ako je primjerice zadatak sjedenje na stolici ili način kako jedeš i proglasiš da je to jedan tvoj dio predavanja ulozi, prožimanja s ulogom, to će isto biti dobrodošlo. Naravno, kad se jednom nešto snimi zauvijek će ostati tako. Glumci su toga svjesni, režiseri su toga svjesni, svi su toga svjesni. Spremaš nešto što će ostati zauvijek, ali na snimanju ti ne možeš pobjeći od sebe. Taj dan je tvoj dan, ti si tu živ. To je posao koji je vrlo neobjašnjiv jer se bavi emocijama. Ono što se u ovom poslu nauči je da su ljudi vrlo često nevjesni svojih emocija, robovi smo nekih naših osobnih predrasuda itd., i ovaj posao može pomoći u tome da se s tim sudaraš češće pa možda iz toga nešto i izvučeš i za privatni život. Ljudi se obično pitaju - 'kako vi naučite sav taj tekst?', a to je obično najmanji problem. To je osnova. Da bi igrao rukomet, prvo moraš znati hodati, tako je i nama tekst osnovni alat koji onda s više ili manje uspjeha pretvoriš u neki rezultat koji se zove uloga na filmu, u kazalištu ili seriji.'

Sve češće surađujete sa stranim produkcijama. Glumili ste u britanskoj seriji 'The Durrells in Corfu' i američkoj seriji 'The Romanoffs'. Kakva je razlika između stranih i domaćih produkcija?

'Razlika je jedino u tome što su te produkcije puno raskošnije. To su zemlje koje puno više novaca ulažu u produkciju, na kraju krajeva i privatnici i televizije. Tamo se oko toga vrte novci, to je tamo biznis i zato su njima dostupnije neke stvari. Njihove produkcije su puno lagodnije za glumce, pa čak i kada je riječ o banalnim stvarima poput smještaja i hrane. Ti na snimanju ne stigneš otići jesti negdje, ti tamo moraš biti 12, 15 sati... To su stvari u koje oni kao velike produkcije mogu ulagati puno više novaca. Kod nas je to ipak drugačije. Kada govorimo o domaćim privatnim produkcijama, treba pitati producenta s koliko privatnih novaca on zapravo raspolaže, jesu li to samo novci od HAVC-a, novci od HRT-a itd. Oni kod nas mogu stvoriti neke produkcijske vrijednosti, ali nisam siguran da baš ulažu neku veliku lovu. To se jednostavno vidi. A što se tiče glumca kao glumca ti moraš doći na set, biti prisutan, imati neku emociju, odigrati i proizvesti to što se očekuje. Tretman je drukčiji, kod nas ljudi podrazumijevaju neke stvari, dok se tamo dapače prema glumcima drugačije ponaša, bez obzira koliko veliku ulogu imaš. Velike zvijezde imaju svoj poseban tretman, ali u svakom slučaju je to na nekom nivou, puno je ugodnije i opuštenije što se tiče nekih priprema i vremena prije nego što dođeš pred kameru. Mislim da je to sve zbog financija.'

Kako je bilo glumiti u hvaljenoj britanskoj dramskoj komediji 'The Durrells'?

'To je bio jedan predivan posao. U seriji igram jednu jako veliku ulogu, igram šefa cirkusa i ta uloga mi je jako draga. Snimalo se na Krfu u Grčkoj. Britanci su sami po sebi apsolutno točni i predani poslu i sve kolege su bile divne prema meni. Ja se nadam da ni ja nisam bio loš prema njima. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo'.