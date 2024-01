Goran Bare progovorio o sinu: 'On je navikao mene vidjeti drugačijeg, nježnog oca'

Nije ga, istaknuo je, zanimala slava. Kazao je da mu je 'bilo najbitnije da snimi nešto, samo da snimi jedan album'. Da se ne bavi glazbom vjerojatno ga tvrdi - 'više ne bi bilo na ovom svijetu'. Izjavio je i da ga je 'glazba spasila od nihilizma, njegove autodestruktivne strane'.

Dotakao se i sina Mirana za kojeg kaže da 'ima svoj svijet i da ga uopće ne želi siliti ni na što' te da je 'bio na nekoliko njegovih koncerata'. 'Nije mu baš svejedno kad me vidi onako puknutog i ludog na bini. On je navikao mene vidjeti drugačijeg, nježnog oca. Bolje mu je da to ne gleda. I za njega je bolje i za mene bolje. Znam da onda mogu publici dati sebe onakav kakav jesam, a njemu ću dati ono što je zakopano u mojoj duši, a to je ta ogromna ljubav prema njemu. Ovako ja moram dati ljubav publici i on je tu samo dio publike, to nije to. Ja kad sam s njim, to je samo nas dvoje. Publici sam ja Goran Bare, a sinu otac', rekao je za 24sata.